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Podvodný e-mail může mít v době AI perfektní češtinu. Rozhodující je, kam vás posílá a co po vás chce

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Logo banky vypadá správně, oslovení zná vaše jméno a text neobsahuje jedinou chybu. Přesto může jít o podvod. Staré poučky dnes nestačí, protože útočníci umějí napodobit běžnou komunikaci velmi přesvědčivě. Bezpečnější postup začíná u požadavku, který zpráva přináší, a u cesty, kterou si ho ověříte.
Podvodný e-mail může mít v době AI perfektní češtinu. Rozhodující je, kam vás posílá a co po vás chce

Podvodný e-mail může mít v době AI perfektní češtinu. Rozhodující je, kam vás posílá a co po vás chce

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 12:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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