Horoskop slibuje zaslouženou úlevu po náročném období i větší změny: Více znamení čekají lepší časy, jiná potrápí finance i práce

Celých sedm dní se zaměří na propouštění všeho nefunkčního. To, co dosud působilo chaoticky, začne konečně dávat smysl a bude snazší to zvládnout. Samotné problémy sice nezmizí přes noc, ale zásadní změna nastane ve vašem pohledu na ně, protože jasně uvidíte, co už musíte nechat jít. Pochopíte, jakou cestou se vydat, a pocítíte úlevu. Důležité je však také nezapomínat, že byste měli vždy jednat s rozmyslem.
Kohout
Pokud vás poslední dobou trápily nepředvídatelné a složité situace, tento týden vám přinese úlevu. K tomu vám pomůže i navrácení se k rutině, což vám dodá stability a spokojenosti. Během týdne si uvědomíte, co vám způsobovalo stres a jak s ním lépe naložit. Nedávejte však prostor lidem, kteří si vás neváží. I to vám nakonec pomůže uklidnit se po náročném období.
S příchozí úlevou však nezapomínejte na své finance a pečlivě si je hlídejte. Tento týden vám přeje, musíte však sami převzít kontrolu nad svým životem. To ale neznamená chovat se arogantně a povýšeně.
Krysa
Čeká vás období plné změn a nových plánů. Je důležité o nich přemýšlet pozitivně a s vidinou lepší budoucnosti. To vám pomůže v nastavení vašich priorit, překonání nenadálých překážek a dlouhodobých úkolů.
Je důležité nenechat se potopit množstvím povinností. Postupujte systematicky a úkoly řešte jeden po druhém. Možná vše nebude ze začátku perfektní, ale přesto se nebojte a postupujte. Je důležité, abyste si uvědomili, že tento týden dokážete cokoliv, pro co se rozhodnete.
Opice
Tento týden je pro vás důležité si uvědomit, zda vám někteří lidé nestěžují život. Váš čas je pouze váš a nenechejte se ho někým o něj obrat. Dávejte si pozor také na své zdraví, čas a energii. Nenapínejte se v práci, protože některé vaše povinnosti mohou počkat.
Tento týden je tedy pro vás důležitý odpočinek. Zároveň se však nenechejte nachytat na různé finanční podvody. Zkuste naopak odpočinek využít k zamyšlení se nebo k četbě knihy, kterou jste si již dlouho chtěli přečíst.
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Drak
Draky čekají náhlá setkání. Neobávejte se jich, možná potkáte spřízněnou duši. Tento týden je pro vás však nejdůležitější nelámat nic přes koleno a přijmout věci takové, jaké jsou.
Pokud vás v poslední době něco trápilo a dokola jste nad něčím přemýšleli, je důležité to nechat na chvíli plavat. Ucítíte úlevu a vytvoříte si tak prostor, ve kterém můžete přijít na lepší řešení. Není nutné pořád o všem rozhodovat a mít to pod kontrolou. Odpočinek je důležitý a neznamená to, že byste byli slabí. Naopak, ukazuje to odvahu nechat věci plynout a uzrát.
Buvol
Buvoly čeká úspěch v práci. V poslední době jste do práce vložili maximum své energie a nyní konečně přichází čas, kdy sklidíte plody za své úsilí. Budete odměněni za svou trpělivost, pracovitost a odhodlání. Užívejte zaslouženého potlesku.
Nezapomínejte však na své zdraví a pečujte o sebe. Udělejte si čas jen pro sebe a odpočiňte si. Promluvte si s lidmi, s kterými jste se již dlouho neviděli a obnovte stará přátelství.
Had
Vše se může otočit ve váš prospěch, ale je pro vás důležité se sám za sebe postavit a bojovat. Uvědomte si svoji hodnotu a nenechte se o ni nikým obrat. Čím více si ji uvědomíte, tím lépe pro vás. Vaším cílem je se tento týden nepodceňovat. Máte před sebou mnoho štěstí, tak se o něj neobírejte.
Svou hodnotu nemusíte nutně okatě ukazovat, stačí sebevědomě ukázat, že víte, co si zasloužíte. Pak přijde úspěch sám. Budete mít také spoustu dobrých a kreativních nápadů na řešení vašich problémů. Neprozrazujte je však každému na potkání dříve, než budou stoprocentně připravené. Někdo by se vám je mohl pokusit rozmluvit nebo ukrást.
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Prase
Hvězdy jsou vám v těchto dnech neobyčejně nakloněny a tento týden je pro vás plný štěstěny. Otevřou se vám brány hojnosti. Je však důležité zaměřit se na svou mysl a na to, co skutečně chcete. Pevně si stanovte své záměry a vizualizujte si úspěch a prosperitu, které chcete přitáhnout do svého života.
Jakmile se zbavíte pochybností, pocítíte obrovský příliv nové energie. Bez negativních myšlenek, které by vás brzdily v rozletu, pro vás přestane existovat mnoho překážek. Tento týden zkrátka neexistuje nic, co byste nedokázali zvládnout, pokud uvěříte ve svou vlastní sílu a sílu svých snů.
Zajíc
Začátek tohoto týdne ve vás může vyvolat pocit, že stojíte na místě a nikam se neposouváte. Nenechte se tím však zmást. Věci se začnou konečně dávat do pohybu ke konci týdne, kdy se situace začne výrazně obracet ve váš prospěch. Je nutné, abyste pro to ale dělali intuitivní a chytrá rozhodnutí.
I když se vám v tomto týdnu bude finančně dařit, nezapomínejte zůstat nohama na zemi. Radost z úspěchu je na místě, ale přesto si své finance i nadále pečlivě hlídejte. Očekávejte prosperitu, ale nedělejte unáhlená rozhodnutí.
Kůň
Tento týden pro vás začne naprosto fantasticky. Budete doslova vzkvétat, protože se dozvíte skvělé zprávy. A nezapomínejte, že to, co na začátku týdne získáte, vám otevře dveře k hojnosti nových příležitostí po celé zbývající dny.
Vaše aktivní povaha je v těchto dnech vaší největší zbraní, protože vám pomůže odhalit tyto nové příležitosti dříve, než si jich stihne všimnout kdokoli jiný. Vesmír tento týden plně podporuje vaše nadšení a váš vřelý přístup k životu. Ukažte svůj zájem a proaktivitu a vesmír vám bude nakloněn.
Co čeká tento týden na ostatní?
Pro lidi narozené ve znamení Kozy bude tento týden klíčová trpělivost. Pokud se rodinné plány neshodnou s vašimi vlastními představami, nenechte se strhnout k emocím a mluvte se svými blízkými s naprostým klidem.
Lidé ve znamení Psa by se měli připravit na to, že letmá poznámka z jejich okolí může tentokrát zabolet o něco více než by bylo zdrávo. V takový moment reagujte s chladnou hlavou a neodpovídejte hned pod vlivem emocí, protože když počkáte, získáte mnohem lepší příležitost v klidu vysvětlit svůj úhel pohledu. Tento týden se také vyhněte půjčování peněz jiným lidem.
A pro lidi narozené ve znamení Tygra bude nejdůležitější zachovat si chladnou hlavu na začátku týdne. Druhá polovina týdne pak začne hrát ve váš prospěch. Na obzoru se může objevit velmi užitečný kontakt nebo skvělá zpráva, která vám vlije novou krev do žil, takže se vám vaše počáteční trpělivost a vyčkávání bohatě vyplatí.
Zdroj: YourTango, Your Tango 2, The Economic Times, The Economic Times 2