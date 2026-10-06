Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jezdili na ní rybáři a ženy z družstva v obyčejném šátku. Nenápadný moped přitom předběhl dobu unikátní polovodičovou elektronikou

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oblak modrého kouře z výfuku, tiché bzučení dvoudobého jednoválce a zoufalé šlapání v prudkém stoupání. Moped Babetta z Považských strojíren a Kolárova byl zhmotněním dostupné motorizace. Díky bezkonkurenční spotřebě pod dva litry benzínu, automatickému řazení a benevolenci dopravních předpisů se stal kultovním společníkem několika generací československých jezdců.
Pohled na žlutý moped Babetta 210 vystavený na trávníku v profilovém záběru.

Pohled na žlutý moped Babetta 210 vystavený na trávníku v profilovém záběru.

Zdroj: Jiří Sedláček / wikimedia 4.0
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:44

Reklama
Další články z Retro Radar
Internet zdarma? Modem obsadil telefon a účet za hovory běžel dál
Internet zdarma? Modem obsadil telefon a účet za hovory běžel dál
Komunistický šrot, který přežil svůj režim: Životní formu a výrobní rekord chytil až v roce 1994
Komunistický šrot, který přežil svůj režim: Životní formu a výrobní rekord chytil až v roce 1994

Proč zažil FSO Polonez svůj výrobní rekord až v roce 1994 a jak modernizace Caro zachránila varšavskou...

Hučel v každé předsíni, uměl malovat i sušit vlasy. To byl doutníkový vysavač ETA 400
Hučel v každé předsíni, uměl malovat i sušit vlasy. To byl doutníkový vysavač ETA 400

Tvar doutníku, vyklepávání prachu u popelnice a foukání vzduchu k malování bytu. Proč byl vysavač ETA z...

Socialističtí kutilové zachraňovali to, co inženýři v Boleslavi zpackali. Vysněná Škoda 120 byla pojízdný parní stroj
Socialističtí kutilové zachraňovali to, co inženýři v Boleslavi zpackali. Vysněná Škoda 120 byla pojízdný parní stroj

Dlouhé potrubí pod podlahou, 11 litrů kapaliny a nespolehlivý termospínač. Proč Škoda 105 a 120 v letních...

Šest metráků za čtyři minuty. Pilot Čmeláka vzpomínal na dřinu tří žen
Šest metráků za čtyři minuty. Pilot Čmeláka vzpomínal na dřinu tří žen

Z-37 Čmelák spojoval nízké pracovní lety s opakovaným plněním. Svědectví pilota a muzejní evidence ukazují,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

Všechny články tohoto autora →
Retro Radar
Další články z kategorie Automobilismus
Zobrazit více
LifestyleHobbyAutomobilismus
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.