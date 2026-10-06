Jezdili na ní rybáři a ženy z družstva v obyčejném šátku. Nenápadný moped přitom předběhl dobu unikátní polovodičovou elektronikou

Kdo v sedmdesátých nebo osmdesátých letech zatoužil po vlastním motorovém dopravním prostředku a nechtěl čekat roky v pořadníku na auto, pro toho byla Babetta darem z nebes. Lehký moped s tichým motůrkem a šlapadly pro nouzové dojetí dokázal na litr benzínu s olejem ujet přes padesát kilometrů. Nepotřeboval složitou údržbu, parkoval v panelákové kočárkárně nebo v kůlně u chalupy a umožnil svobodný pohyb bez nutnosti skládat náročné zkoušky v autoškole.
Tento článek mapuje technický vývoj, konstrukční záludnosti i společenský fenomén mopedu Babetta na základě ověřených institucionálních pramenů: ze sbírkového fondu motocyklů v
Národním technickém muzeu v Praze (NTM) uchovávajícího vývojovou dokumentaci československých jednostopých vozidel, ze sbírek historických vozidel v Technickém muzeu v Brně (TMB), z historických přehledů maloobchodních cen motocyklů a spotřebního koše Českého statistického úřadu (ČSÚ), z registru ochranných známek Babetta a Jawa u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) a z dobových pravidel silničního provozu upravujících jízdu na mopedech podle vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb.
Název stroje vznikl zcela spontánně podle populární písničky Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra Babetta šla do světa. Zrodil se v Považských strojírnách v Považské Bystrici jako reakce na obrovskou poptávku po lehkém dopravním prostředku pro cesty do zaměstnání, na nákup i k vodě. Zatímco silnější motocykly vyžadovaly řidičské oprávnění a motocyklistickou přilbu, Babetta spadala do kategorie mopedů a přinášela řidiči nevídanou volnost.
Z Pováží do Kolárova: Od velkých kol po bezkontaktní zapalování
Historie výroby odstartovala v roce 1970 modelem Babetta 228. Původní verze působila velmi subtilně: stála na velkých devatenáctipalcových kolech s drátovým výpletem a neměla zadní odpružení. Přesto přinesla technickou revoluci světového významu. Byla vybavena polovodičovým bezkontaktním zapalováním Tranzimo, které navrhli vývojáři Výzkumného ústavu dopravních a užitkových vozidel. Systém zcela postrádal mechanická kladívka, což znamenalo konec věčného seřizování odtrhu a předstihu.
Zásadním mezníkem byl rok 1973 a příchod modelu Babetta 207. Konstruktéři vyslyšeli přání jezdců, zmenšili kola na šestnáct palců a zadní kolo uložili do odpružené kyvné vidlice s dvojicí pružinových tlumičů. Jízda po kočičích hlavách a polních cestách se rázem stala snesitelnou. Podobně jako u legendárních malých motocyklů, o kterých píšeme v článku mapujícím
historii motocyklu Jawa 50 Pionýr, byla jednoduchost klíčem k obrovskému prodejnímu úspěchu. Modernizovaný moped Babetta 210 přinesl v osmdesátých letech dvoustupňovou automatickou převodovku a stal se oblíbeným dopravním prostředkem pro cesty do práce i na ryby.
V polovině osmdesátých let byla kompletní výroba přestěhována do pobočného závodu v Kolárově na jižním Slovensku. Právě zde vznikl nejznámější model Babetta 210, který přinesl hranatější design, integrované plastové kryty a především dvoustupňovou převodovku, která stroj definitivně zbavila nutnosti pomáhat motoru do kopce šlapáním.
Dvě rychlosti a mastné spojky: Geniální past slovenských inženýrů
Srdcem modelu 210 byla dvoustupňová automatická převodovka, která fungovala bez jakékoliv manuální spojkové páčky. V bubnu na pravé straně motoru se nacházela soustava odstředivých čelistí. Při rozjezdu sepnuly startovací a rozběhové čelisti, moped vyrazil na jedničku a po dosažení určité rychlosti odstředivá síla rozevřela těžké čelisti druhého stupně. Převodovka plynule přeřadila na dvojku s tichým cvaknutím.
Tento důmyslný systém byl ovšem noční můrou každého domácího opraváře. Vnitřek spojkového koše musel zůstat absolutně suchý a čistý. Kolem klikové hřídele se však nacházelo pryžové těsnění, takzvané gufero. Když po tisíci kilometrech ztvrdlo a propustilo kapku převodového oleje, třecí segmenty se zamastily. Babetta rázem odmítala zařadit druhý rychlostní stupeň, motor ve vysokých otáčkách bezmocně řval a jezdec musel spojkový buben rozebrat a vymýt technickým benzínem.
Klasická červená Babetta 207 s odpruženou zadní vidlicí a šestnáctipalcovými koly představovala nejrozšířenější verzi lehkého motokola v Československu.
Šlapadla byla dalším typickým rysem. Sloužila primárně k roztlačení motoru: jezdec usedl na koženkové sedlo, rázně šlápl do pedálů a po naskočení dvoudobého jednoválce odložil nohy na pedály v klidové poloze. Pokud ovšem v nádrži došla směs benzínu s olejem M2T, proměnila se Babetta v neskutečně těžké jízdní kolo. Ušlapat padesátikilový stroj s odporem převodů do mírného kopečka byl očistec, na který nikdo nezapomněl.
Srovnání modelů Babetta: Od jednorychlostní klasiky po moderní typ 225
Během tří desetiletí prošel slovenský moped řadou modernizací. Každá generace reagovala na požadavky tuzemských i zahraničních trhů, kde se Babetta prodávala pod značkou Jawa i do západního Německa či Nizozemska. Následující přehledová tabulka rekapituluje klíčové výrobní modely:
Model mopedu Období výroby Koncepce motoru a převodů Maximální rychlost Hlavní konstrukční a provozní specifika Babetta 228 1970 až 1973 Jednorychlostní, objem 49 cm³ 40 km/h Velká 19palcová kola, pevný rám bez zadního odpružení, Tranzimo Babetta 206 1971 až 1975 Jednorychlostní přiškrcená 25 km/h Exportní varianta pro Německo a Nizozemsko, legální jízda bez řidičáku Babetta 207 1973 až 1983 Jednorychlostní automatická 40 km/h Kola 16 palců, zadní kyvná vidlice s pružinami, nejspolehlivější motor Babetta 210 1983 až 1997 Dvourychlostní automatická 45 km/h Dvoustupňová převodovka v bubnu, vyšší výkon, jízda do stoupání Babetta 225 1987 až 1997 Dvourychlostní s nožním startem 45 km/h Startovací páka na motoru, pevné stupačky místo klasických šlapadel
Zatímco jednorychlostní Babetta 207 stála v Mototechně kolem tří tisíc čtyř set korun, modernější dvourychlostní dvěstědesítka přišla na začátku osmdesátých let přibližně na čtyři tisíce sedm set korun. Ve srovnání s klasickými dospělými motocykly, jako byla věhlasná
Jawa 250 Kývačka vyžadující velký technický průkaz a zápis v evidenci, šlo o dostupný stroj, který si mohl pořídit každý pracující člověk. Svoboda bez přilby a nákupní taška zavěšená na řídítkách
Obrovská popularita Babetty stála na benevolentních předpisech tehdejší doby. Podle vyhlášky o pravidlech silničního provozu nebyl moped považován za plnohodnotný motocykl. V sedmdesátých letech se na něm smělo jezdit bez ochranné přilby, což umožňovalo starším občanům vyrazit na poštu nebo na nákup v rádiovce či šátku. Teprve pozdější předpisy zavedly povinnost nosit lehkou laminátovou přilbu.
Babetta navíc neměla státní poznávací značku a nemusela absolvovat pravidelné technické prohlídky. Majiteli stačilo zaplatit zákonné pojištění a nosit u sebe kartičku způsobilosti k provozu. Pro patnáctileté chlapce byla Babetta vstupenkou do světa motorismu, protože umožňovala legální řízení s řidičským oprávněním skupiny M.
Jednoduchá přístrojová výbava zahrnovala kulatý analogový tachometr cejchovaný do šedesáti kilometrů v hodině a dekompresor pro snadné zhasnutí motoru.
Na nosič za sedlem se vešel kanystr s benzínem, rybářský prut nebo dřevěná bedýnka se zeleninou. Ženy si na řídítka věšely nákupní síťovky plné pečiva a mléka. Moped se stal neodmyslitelnou součástí venkovského koloritu. Když odpoledne skončila směna v místním jednotném zemědělském družstvu, rozeznělo se celou vsí typické bzučení desítek dvoudobých motorů mířících k domovům.
Úpadek po revoluci a dnešní kult dobrodruhů
Devadesátá léta přinesla zánik velkých výrobních závodů. Fabrika v Kolárově se pokoušela konkurovat dováženým asijským skútrům a modernizovala modely o litá kola, směrová světla či kotoučové brzdy, avšak rozpad tradičních východních trhů a nástup čtyřdobých motorů znamenal v roce 1999 definitivní konec sériové výroby.
Babetta však ze silnic nezmizela. V posledních letech zažívá nečekaný celoevropský návrat. Mladí cestovatelé a dobrodruzi na těchto padesátikubíkových strojích vyrážejí na expedice k moři, přejíždějí alpské průsmyky a dokazují, že poctivá slovenská mechanika zvládne tisíce kilometrů, pokud má řidič v brašně náhradní svíčku, těsnění a kus drátu.
Často kladené otázky o mopedu Babetta
Kde a v jakých letech se moped Babetta vyráběl? Výroba byla zahájena v roce 1970 v národním podniku Považské strojárne v Považské Bystrici. V roce 1986 byla kompletní produkce přesunuta do závodu v Kolárově, kde probíhala až do roku 1999.
Jakou měl moped Babetta průměrnou spotřebu paliva? V běžném provozu se spotřeba dvoudobého motoru pohybovala mezi jedním a půl až dvěma litry palivové směsi benzínu a dvoudobého motorového oleje na sto kilometrů, což z ní dělalo nejekonomičtější motorové vozidlo v zemi.
Proč se u dvourychlostního modelu 210 zasekávalo řazení? Dvoustupňová převodovka využívala odstředivé spojkové čelisti, které musely pracovat v dokonale suchém prostředí. Při opotřebení těsnicího gufera pronikl do bubnu převodový olej, čelisti začaly klouzat a moped přestal řadit druhý rychlostní stupeň.
Moped Babetta tak zůstává živou připomínkou poctivé československé školy lehkých motorů. Svou jednoduchostí, nízkou spotřebou a charakteristickým zvukem zanechal nesmazatelnou stopu v srdcích všech, kteří na něm zažili svůj první pocit nezávislosti na dvou kolech.
Zdroje fotografií Dvourychlostní moped Babetta 210: Jiří Sedláček / wikimedia 4.0 Jednorychlostní moped Babetta 207: Filip Brus / wikimedia 3.0 Řídítka a kulatý tachometr mopedu Babetta: Petr Ševela / wikimedia 4.0