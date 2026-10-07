Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Tádž Mahal nezůstává bílý sám od sebe. Jeho mramoru pomáhají i jílové zábaly

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bílý mramor Tádž Mahalu působí na fotografiích jako trvalá vlastnost, kterou staletí téměř nepoznamenala. Ve skutečnosti se na něm usazují částice z okolního prostředí a některé části žloutnou. Péče o slavnou stavbu proto zahrnuje sledování ovzduší, ochranu okolí i čištění postupem připomínajícím neobvyklou kosmetickou proceduru.
Tádž Mahal nezůstává bílý sám od sebe. Jeho mramoru pomáhají i jílové zábaly

Tádž Mahal nezůstává bílý sám od sebe. Jeho mramoru pomáhají i jílové zábaly

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:11

Reklama
Další články z Kód Enigma
Do země ukryl 934 stříbrných mincí. Nejstarší byla už tehdy stará téměř tři století
Do země ukryl 934 stříbrných mincí. Nejstarší byla už tehdy stará téměř tři století
Vědci sestavili virtuální firmu s tisíci AI specialistů. Navrhla strategii proti rakovině plic
Vědci sestavili virtuální firmu s tisíci AI specialistů. Navrhla strategii proti rakovině plic

Vývoj léčiva vyžaduje propojit biologii, bezpečnost, klinická data i způsob podání. Tým ze Stanfordu proto...

První televizní volby: Kennedy a Nixon zjistili, že kandidát už nemusí jen dobře mluvit. Musí také dobře vypadat na obrazovce
První televizní volby: Kennedy a Nixon zjistili, že kandidát už nemusí jen dobře mluvit. Musí také dobře vypadat na obrazovce

Rádio přineslo politikův hlas přímo do obýváku. Televize přidala obličej, gesta, pot a světla studia.

Ceaușescu chtěl obří palác. Bukurešť za něj zaplatila zmizelými ulicemi i životy
Ceaușescu chtěl obří palác. Bukurešť za něj zaplatila zmizelými ulicemi i životy

Bukurešťský Palác parlamentu přitahuje pozornost svou velikostí, mramorem i okázalými interiéry. Jeho...

Geronimo unikal tisícům vojáků. Jeho největší zbraní byla krajina, kterou protivník neuměl číst
Geronimo unikal tisícům vojáků. Jeho největší zbraní byla krajina, kterou protivník neuměl číst

Vojenská převaha vypadá přesvědčivě na papíře, dokud protivník odmítá stát tam, kde ho chcete porazit....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.