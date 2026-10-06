Ceaușescu chtěl obří palác. Bukurešť za něj zaplatila zmizelými ulicemi i životy

Budova, která potřebovala vlastní kus města
Před Palácem parlamentu v Bukurešti se velikost posuzuje obtížně. Okna se opakují v dlouhých řadách a jednotlivé části fasády ztrácejí běžné měřítko. Teprve drobná postava člověka nebo automobil připomene, jak mnoho prostoru stavba zabírá.
Monument vznikl za vlády Nicolae Ceaușesca jako součást nového politického a správního centra. Nebyl zamýšlen jen jako soukromé prezidentské sídlo. Měl soustředit významné státní instituce a zároveň představovat mimořádně chráněné centrum moci. Označení Dům lidu tak doprovázelo projekt, jehož podoba vycházela především z představ vládnoucího režimu.
Stavební parcela nebyla prázdná
Příběh paláce začíná ještě před jeho základy. Pro nový komplex a související přestavbu centra musela ustoupit rozsáhlá část Bukurešti, včetně zástavby v oblasti Uranus. Od počátku osmdesátých let mizely domy, ulice a další součásti města, aby vznikl prostor odpovídající novému urbanistickému záměru.
U podobných projektů je důležité rozlišovat demolice přímo pro hlavní budovu a mnohem širší zásahy kvůli celému správnímu centru, bulvárům a okolní zástavbě. Často opakované počty zbořených domů nebo přestěhovaných lidí se proto mohou vztahovat k různě vymezeným oblastem. Samotná skutečnost rozsáhlého ničení městské struktury tím ale neztrácí na významu.
Z domu lze na mapě udělat parcelu během okamžiku. Pro jeho obyvatele je změna složitější: mizí vzdálenost k sousedům, cesta do obchodu, známé prostředí i vazby, které vznikaly desítky let. Náklady megastavby proto zahrnují také něco, co se nevejde do tabulky spotřebovaného materiálu.
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Velkolepost se stavěla v době nedostatku
Výstavba paláce začala v roce 1984 a hlavní architektkou byla Anca Petrescu. Na projektu pracovaly velké týmy odborníků a během nejintenzivnějších etap tisíce dělníků v několika směnách. Budova vznikala převážně z rumunských materiálů, což jí mělo dávat také charakter národní demonstrace schopností.
Taková demonstrace měla mimořádně náročné kulisy. Oficiální historie paláce výslovně připomíná hospodářské těžkosti období, v němž se stavěl. Zatímco stát vynakládal obrovské úsilí na reprezentativní centrum, obyvatelé čelili nedostatku. Tento souběh je pro pochopení stavby důležitější než soutěž o to, zda patří na první, druhé či třetí místo v nějakém žebříčku.
Okázalost zde nebyla pouze dekorací. Rozměry, dlouhé pohledové osy a slavnostní prostory vytvářely zkušenost, v níž měl jednotlivec pocítit velikost instituce. Architektura mohla moc reprezentovat ještě dřív, než v místnosti někdo promluvil.
FOTO FLICKR @SORIN MUTU, CC BY-NC-SA 2.0 [4]
Rekordy nejsou přesný návod k pochopení
Palác bývá označován za jednu z největších a nejtěžších administrativních staveb světa. Podobná tvrzení ovšem závisí na tom, co porovnáváme: zastavěnou plochu, součet ploch podlaží, objem, hmotnost nebo konkrétní druh využití. Z jedné budovy tak mohou vzniknout různé „největší“ stavby podle zvoleného měřítka.
Nápadná čísla také svádějí k tomu, aby zastínila stavební a politickou logiku projektu. Palác potřebuje energii, údržbu, správu i průběžné opravy bez ohledu na titul v knize rekordů. Obrovská velikost představuje vedle prestiže také dlouhodobý závazek.
Režim skončil, stavba zůstala
Při pádu Ceaușescova režimu v roce 1989 nebyl palác dokončen. Nové Rumunsko tak zdědilo projekt, který už spotřeboval mimořádné prostředky a výrazně proměnil hlavní město. Rozhodování o jeho dalším využití se odehrávalo v situaci, kdy jednoduše obnovit původní čtvrť nebylo možné.
Budova dnes slouží mimo jiné parlamentu a její politická funkce se oproti původnímu záměru zásadně změnila. Tento přechod ale neodstranil historii místa. Demokratické instituce používají prostory vybudované jako symbol autoritářské moci a musí s jejich fyzickým i významovým dědictvím dál žít.
Bukurešťský palác tak ukazuje jednu z nejtěžších otázek velkých staveb: co udělat s monumentem, jehož původ odmítáme, ale který už stojí uprostřed našeho města? Další využití může změnit jeho roli. Domy, které mu ustoupily, však samo o sobě nevrátí.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Chamber of Deputies, International Conference Centre – The Palace of Parliament Building [2], Parliament Buildings – History and urban context of Bucharest’s Palace of Parliament [3] img ai generated