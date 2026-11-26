Do stejných dveří v Aucklandu chodil víc než patnáct let. Za nimi se Israel Adesanya, 37letý novozélandský bojovník střední váhy do 84 kg s bilancí 24-6, stal dvakrát šampionem UFC, největší světové organizace smíšených bojových umění. V létě 2026 odešel a podle svých slov se ke gymu několik měsíců nepřiblížil. V listopadu poprvé popsal, jak to uvnitř vypadalo, a sáhl po slovníku z partnerských vztahů. Redakce MMAmag porovnala, co k rozchodu říkal v červenci a co v listopadu, a z obou přepisů i z oficiálních dokumentů dopočítala, jak dlouho už čeká, až mu rozhodčí zvedne ruku.
Šestnáct let v jednom gymu a slovo, které patří úplně jinam
Adesanya mluvil o konci spolupráce ve videu na svém kanálu FREESTYLEBENDER, které vyšlo 11. listopadu 2026 a trvá 39 minut. Doslovné znění pasáže citují přepisy zahraničních médií, mimo jiné Yahoo Sports: „Mohlo to být horší než rozchod“. Překlad je redakční, originál zazněl anglicky. Podle téhož přepisu si Adesanya od gymu dal nejdřív několikaměsíční odstup a teprve pak se rozhodl natrvalo.
V kapitolách listopadového videa redakce MMAmag dohledala, že téma odchodu z City Kickboxing stojí hned v úvodu, zhruba ve 3. minutě a 35. vteřině, a hned po něm následuje nový tým. Odchod přitom oznámil už 9. července 2026 ve videu s názvem I’m Leaving CKB. Tehdy ho podle přepisu, který zveřejnil MMA Fighting, vysvětloval potřebou soustředěné individuální přípravy a dodal, že dlouholetému kouči Eugenu Baremanovi to řekl osobně 20. května 2026. V červenci oznámení, v listopadu vysvětlení.
Kolik let v gymu strávil, není jednoznačné ani podle něj samotného: v přepisech zmiňuje rok 2009, kdy do klubu poprvé přišel, a rok 2010, kdy se v Aucklandu usadil. Šestnáct let, nebo sedmnáct. Jména dvou lidí, kteří ho připravují před zápasem, a adresa gymu v Aucklandu jsou zatím to nejkonkrétnější, co o nové kapitole řekl.
V rohu stojí jména, která fanoušci UFC z plakátů neznají
Novým zázemím je Unity MMA, menší klub v aucklandské čtvrti Rosedale. Hlavním trenérem je Andrei Paulet, podle přepisů Adesanyova vystoupení dřívější wrestlingový kouč z City Kickboxing, a údery s ním řeší Apikotoa s přezdívkou Twist. Že Apikotoa patří k lidem kolem přípravy na Rijád, popsal 26. listopadu 2026 i novozélandský server Kaniva Tonga News, který se rovněž opírá o Adesanyův kanál.
Kontrast je slušný. UFC popsalo City Kickboxing v roce 2024 jako jeden z předních světových klubů, který vyrobil šampiony. Proti tomu stojí malá skupina lidí, které Adesanya znal už dřív. O Baremanovi mluvil v červenci smířlivě, podle přepisu MMA Fighting s tím, že spolu mají porozumění.
Jak dlouho Adesanya čeká na vítězství, ukazuje jedno číslo z oficiálního dokumentu floridské atletické komise.
Mezi poslední zvednutou rukou a Rijádem leží 1 337 dní
Z výsledkového dokumentu Florida Athletic Commission k turnaji UFC 287, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že Adesanya naposledy vyhrál 8. dubna 2023, když knockoutoval Alexe Pereiru ve 2. kole v čase 4:21 a vzal si zpět pás střední váhy. Od té doby prohrál se Seanem Stricklandem, Dricusem Du Plessisem, Nassourdinem Imavovem a 28. března 2026 i s Joem Pyferem, s nímž prohrál technickým knockoutem.
|Milník kariéry
|Datum
|Dní do 5. prosince 2026
|Poslední výhra (Pereira, KO)
|8. dubna 2023
|1 337
|Poslední porážka (Pyfer, TKO)
|28. března 2026
|252
|Veřejné oznámení odchodu z gymu
|9. července 2026
|149
Soupeřem je Šara Magomedov s bilancí 17-1, zápas je hlavním zápasem turnaje UFC Fight Night v hale The Venue v Rijádu 5. prosince 2026. UFC vede Adesanyu k 26. listopadu 2026 na 9. místě střední váhy; u Šary Magomedova se čísla rozcházejí, tisková zpráva z 13. listopadu 2026 ho řadí na 15. místo, stránka turnaje na 14., obě hodnoty pocházejí z oficiálních stránek organizace. Muž po čtyřech porážkách v řadě tedy dostal hlavní zápas večera. Zbývá otázka, co z nové party zbude, když to nevyjde.
Nová parta má jedinou zkoušku a ta je 5. prosince
GLOSA Jediné, co Adesanya před Rijádem prokazatelně změnil, je adresa a lidé v rohu. To není málo, ale ani zdaleka všechno.
Po rozchodu se člověku obvykle uleví hned. U bojovníka to ale posuzuje cizí pěst, a ta se neptá, jestli nový trenér rozumí jeho hlavě líp než ten starý. Zkouška přijde 5. prosince a trvá nejvýš pět kol.
Pokud ten večer skončí pátou porážkou v řadě, mluvit se nebude o Pauletovi ani o Apikotoovi. Mluvit se bude o tom, že 1 337 dní bez výhry nikdy nebylo o adrese gymu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková