Jeden zájem, který se promění v celý svět
Doporučovací algoritmus krátkých videí se snaží odhadnout, na co se uživatel pravděpodobně podívá příště. Důležitým signálem přitom nemusí být jen vědomé označení videa jako oblíbeného. Systém může vyhodnocovat délku sledování, opakovaná přehrání nebo to, zda člověk video rychle přeskočil. Z drobných reakcí vzniká obraz zájmu, který se průběžně zpřesňuje.
Právě v tom vidí Evropská komise problém. V předběžných závěrech zveřejněných 6. listopadu 2026 upozornila na takzvaný efekt králičí nory: sledování jednoho typu obsahu může vést k doporučování dalších a dalších podobných videí. U témat spojených s tělesným vzhledem, psychickou nepohodou nebo izolací může opakování problematických sdělení přispívat k rizikům pro zranitelné uživatele.
Proč je obtížné přestat
Krátká videa spojují několik vlastností, které člověka přirozeně vybízejí pokračovat. Jedno video trvá chvíli, další je připraveno okamžitě a každý posun prstem slibuje nový podnět. Uživatel předem přesně neví, zda ho následující obsah rozesměje, překvapí nebo zaujme. Právě tato proměnlivost odměny pomáhá vysvětlit, proč se čas strávený sledováním může nenápadně prodlužovat.
To ale neznamená, že každý uživatel je závislý nebo že jediný algoritmus automaticky způsobuje psychické potíže. Vědecké poznatky o souvislostech mezi sociálními sítěmi a duševním zdravím jsou mnohovrstevnaté. Záleží na věku, typu obsahu, individuálních okolnostech i na tom, zda používání narušuje spánek, vztahy nebo běžné fungování.
Co vlastně Komise rozhodla
Tady je právní rozdíl zásadní. Komise 6. listopadu zveřejnila předběžné zjištění v řízení podle nařízení o digitálních službách. Nejde o konečné pravomocné rozhodnutí, že TikTok zákon porušil. Platforma má právo se k výhradám vyjádřit a TikTok závěry zpochybňuje. Vedle problému doporučovaných „králičích nor“ se evropské řízení zabývá i návykovými konstrukčními prvky služby, o nichž Komise zveřejnila samostatné předběžné závěry už v únoru.
Regulátor přitom nenavrhuje, že by bylo nutné zakázat všechna krátká videa. Jde o otázku, zda by uživatel měl mít účinnější kontrolu nad tím, proč se mu obsah doporučuje a jak snadno může změnit směr doporučování. Pro běžného člověka je to konkrétní otázka digitální svobody: kolik z toho, co sledujeme, jsme si skutečně vybrali a kolik nám nenápadně vybral systém.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Evropská komise – Preliminary findings on TikTok For You feed, 6. 11. 2026 [2], Evropská komise – Preliminary findings on addictive design, 6. 2. 2026 [3]