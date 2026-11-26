Sinner po zákroku na koleni vynechá Australian Open. Návrat zatím termín nemá
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Sinner po zákroku na koleni vynechá Australian Open. Návrat zatím termín nemáZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 19:15
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