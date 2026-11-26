Pavel chce obsadit místo bezpečnostního poradce. Funkce je volná od srpna
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Pavel chce obsadit místo bezpečnostního poradce. Funkce je volná od srpnaZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 26.11.2026 19:00
České volejbalistky mají podle rozpisu Ligy národů v červenci 2027 nastoupit proti Rusku na turnaji v...
Jannik Sinner po operaci kolena vynechá Australian Open 2027. Oznámili to pořadatelé po kontaktu s týmem...
Tři mladiství, které německá policie ve středu zadržela kvůli podezření z členství v krajně pravicové...
Středočeská policie dokončila vyšetřování případu, v němž osmatřicetiletou ženu viní z vražd jejích tří...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →