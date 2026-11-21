Celiakie dokáže pěkně potrápit trávicí soustavu. Není to jen nesnášenlivost lepku, ale autoimunitní porucha, kterou je třeba léčit. Při prvních příznacích se obraťte na odborníka.
Celiakie je trávicí porucha způsobená abnormální imunitní reakcí na lepek, což je bílkovina, která se nachází v potravinách vyrobených z pšenice, ječmene nebo žita. Lepek lze dokonce nalézt v některých lécích, vitamínech i rtěnkách. Nesnášenlivost lepku,
známá jako porucha související s lepkem, je charakterizována příznaky po konzumaci potravin obsahujících lepek. Někteří lidé s neceliakální citlivostí na lepek mají jen mírné potíže, jiní mají celiakii, což je autoimunitní porucha, říká doktorka Elaine K. Luo. Co se v těle děje při celiakii?
U celiakie imunitní reakce na lepek vytváří toxiny, které ničí klky. Klky jsou drobné prstovité výběžky uvnitř tenkého střeva. Když se klky poškodí, tělo není schopno absorbovat živiny z potravy. To může vést
k podvýživě a dalším vážným zdravotním komplikacím, včetně trvalého poškození střev. Lidé s celiakií musí ze své stravy vyloučit všechny formy lepku. To zahrnuje většinu chlebových výrobků, pečiva, piva a potravin, kde lze lepek použít jako stabilizační přísadu. Jaké jsou příznaky celiakie?
Příznaky celiakie obvykle postihují střeva a trávicí systém, ale mohou napadnout i jiné části těla. Děti a dospělí mívají jiný soubor příznaků.
Děti s celiakií se mohou cítit unavené a podrážděné. Mohou také dosahovat menšího vzrůstu než normálně a mají opožděnou pubertu. Mezi další běžné příznaky patří: ztráta hmotnosti, zvracení, nadýmání, bolest břicha, přetrvávající průjem nebo zácpa, bledá, mastná, páchnoucí stolice.
Dospělí s celiakií mohou pociťovat zažívací příznaky. Ve většině případů však příznaky postihují i jiné oblasti těla. Tyto příznaky mohou zahrnovat:
anémii z nedostatku železa, bolest a ztuhlost kloubů, slabé, křehké kosti, únavu, záchvaty, kožní poruchy, necitlivost a brnění v rukou a nohou, změnu barvy zubů nebo ztrátu skloviny, bledé vředy v ústech, nepravidelnou menstruaci, neplodnost a potrat. Fotografie: Pxhere
Dermatitis herpetiformis Duhring je dalším častým příznakem celiakie. Jedná se o intenzivně svědivou kožní vyrážku tvořenou hrbolky a puchýři. Může se vyvinout na loktech, hýždích a kolenou. Postihuje přibližně 10 až 15 % lidí s celiakií. Ti, kteří zažívají Dermatitis herpetiformis Duhring, obvykle nemají zažívací příznaky. Je důležité si uvědomit, že příznaky se mohou lišit od člověka k člověku v závislosti na různých faktorech, včetně:
doby, po kterou jste byli kojeni jako děti, věku, kdy jste začali konzumovat lepek, množství lepku, které sníte, závažnosti střevního poškození.
Někteří lidé s celiakií dokonce nemají žádné příznaky. Přesto se u nich mohou v důsledku jejich onemocnění vyvinout dlouhodobé komplikace.
Naplánujte si ihned schůzku se svým lékařem, pokud máte podezření, že vy nebo vaše dítě trpíte celiakií. Při opožděné diagnóze a léčbě je pravděpodobnější výskyt závažnějších příznaků a trvalých následků. Než lékař stanoví diagnózu, nevyřazujte lepek ze stravy, protože by to mohlo zkreslit výsledky testů.
Zdroj:
Healthline
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Celiakie není jen nesnášenlivost lepku. Jde o vážnější poruchu, která vyžaduje vyloučit lepek ze stravy zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.