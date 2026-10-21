Stromem čtvrtstoletí se stal 400 let starý dub ze Skaličky na Přerovsku

Mohutný dub letní ze Skaličky na Přerovsku s téměř pětimetrovým obvodem je novým Stromem čtvrtstoletí. Výsledky jubilejního ročníku ankety, kterou pořádá Nadace Partnerství, vyhlásila organizace v úterý večer v brněnské hvězdárně, a to příhodně na Den stromů.
Dub získal 5727 hlasů a za sebou nechal 12 dalších dřevin, jež v minulých letech ovládly soutěž Strom roku. Na druhém místě skončila opatovická borovice z Jihomoravského kraje s 5500 hlasy, třetí příčku obsadila chudobínská borovice z Vysočiny se 4800 hlasy.
Strom roste jako součást zámecké aleje, kterou tvoří 22 lip a 10 dubů. Alej vznikala postupně od roku 1626, kdy o park pečoval hrabě Zdeněk František Lev z Rožmitálu, a jeho následovníci ji dále rozšiřovali. Dnes tu vedle sebe rostou stromy různého stáří a vítězný dub patří k těm nejstarším, letos slaví čtyři sta let. Původně stromy lemovaly hráze dvou rybníků, dnes provázejí přírodní cestičku.
Do ankety dub přihlásil tamní obecní úřad společně s dětmi ze základní školy. Školáci se pak aktivně zapojili i do samotné kampaně. Ředitelka školy Dušana Mužíková přiblížila, jak akce probíhala: žáci oslovovali veřejnost i studenty okolních středních škol s myšlenkou, že jdou podpořit stromy, které se o lidi dlouhá léta starají. Děti svůj vztah ke stromu popsaly jednoduše, hrají si pod ním, pozorují na něm přírodu, dává jim stín a vláhu, a chtějí, aby tu byl ještě dlouho.
Nadace anketu Strom čtvrtstoletí vyhlásila u příležitosti 25. výročí soutěže Strom roku. Do finále postoupilo 13 dřevin z předchozích vítězných ročníků. Mezi finalisty dominovaly duby, zastoupené čtyřmi stromy, nechyběly lípy, jabloň, hruška, dvě borovice, tis, jasan ani buk. Hlasovat bylo možné do 5. října, přičemž na konci září postoupila do superfinále pětice stromů včetně vítězného dubu. Finálové hlasování bylo již tajné.
Koordinátorka ankety Kateřina Bolečková k záměru jubilejního ročníku uvedla, že za pětadvacet let se anketa stala kronikou lidských příběhů, místních tradic i vztahu lidí ke krajině, a proto organizátoři chtěli ročník pojmout jako návrat k těm stromům, které už jednou dokázaly oslovit veřejnost. Vítězný skaličský dub nyní čeká odborná péče.
Zdroj: autorský text / ČTK