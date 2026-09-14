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Stonehenge Severu. Zapomenutý monument obestírá řada tajemství

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Pravděpodobně každý někdy slyšel o anglickém monolitovém monumentu Stonehenge. Málokdo už ale ví, že nejde o jediný tajuplný útvar na území Anglie. Například Thornborough Henges také vypráví zajímavý příběh.
Stonehenge Severu. Zapomenutý monument obestírá řada tajemství

Stonehenge Severu. Zapomenutý monument obestírá řada tajemství

Zdroj: Tony Newbould / Creative commons, CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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