Řízky z vepřové panenky ve vínovém těstíčku s kaší a ananasem tvoří neobvyklý oběd pro rodinu i hosty

Když chci doma udělat oběd, který nepůsobí všedně, ale pořád je hlavně pro rodinu s dětmi a vnoučaty, sahám po téhle trochu nezvyklé kombinaci: řízky z vepřové panenky, bramborová kaše a ananas. Panenka je jemné maso, těstíčko s není těžké a smetanová kaše k tomu sedí úplně přirozeně. U nás se na talíř přidává ještě bílým vínem čerstvý ananas. Na první pohled možná zvláštní nápad, ale smažené maso díky němu nepůsobí tak hutně.
Vepřová panenka nechce žádné dlouhé nakládání ani velké přípravy dopředu. Nakrájet, lehce naklepat a na pánvi ji hlavně zbytečně nepřetáhnout. Kaši dělám bez triků: brambory, trochu vody z vaření, máslo a smetana. Tu si jen předem ohřeju, studenou do kaše neleju.
Můj tip zní: Hned jak řízečky vytáhnete z pánve, přesuňte je na talíř a na každý dejte malý plátek másla. Na horkém mase se během chvilky rozpustí. Není to žádná vysoká gastronomie, spíš drobnost z domácí kuchyně, ale rozdíl na chuti tam je. Proč panenka a víno spolu fungují
Vepřová panenka patří k nejjemnějším částem vepřového masa, takže na menší řízky je jako dělaná. Nepotřebuje výrazné koření ani dlouhé odležení v lednici. Stačí sůl, pepř a dobře připravený obal. Strouhanka je samozřejmě jistota, jenže těstíčko má u panenky jednu příjemnou výhodu: maso obalí ze všech stran a při smažení mu pomůže zůstat šťavnaté.
Bílé víno v těstíčku chuť masa nepřekryje. Spíš směs trochu odlehčí a dá jí jemnější chuť. Když se do ní přidá najemno krájená sladká červená paprika a trochu kudrnky, obal není fádní a na povrchu se vytvoří hezká, lehce nepravidelná krustička. Na smažení používám sádlo. Řízky pak mají plnější chuť a barvu pěkně do zlata. Recept na poctivé řízky z vepřové panenky ve vínovém těstíčku
Doba přípravy: 25 minut Doba smažení a dovaření: 20 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu
Řízečky: 600 g vepřové panenky 2 vejce 80 ml bílého vína 1 ks menší kousek sladké červené papriky 2 lžíce najemno krájené kudrnky 1 lžička sušené zeleniny 120 g hladké kukuřičné mouky 4 lžíce hladké mouky na obalení masa sůl podle chuti mletý pepř podle chuti 150 g sádla na smažení 30 g másla na dokončení
Bramborová kaše: 900 g brambor 1 lžička soli 1/2 lžičky sušené zeleniny 120 ml smetany ke šlehání nebo na vaření 40 g másla
Podávání: 1/2 ks čerstvého ananasu nebo podle potřeby Postup přípravy jemných řízků z vepřové panenky
1.
Vepřovou panenku očistěte a nakrájejte na plátky vysoké asi 1,5 cm. Každý kousek jen zlehka rozklepejte. U panenky není potřeba tlačit, maso je jemné a snadno by se potrhalo. Z obou stran osolte a opepřete. Připravte těstíčko
2. Do misky rozklepněte
vejce, přilijte bílé víno, přidejte nadrobno nakrájenou sladkou červenou papriku, kudrnku, sušenou zeleninu, špetku soli a pepř. Potom vmíchejte hladkou kukuřičnou mouku. Těstíčko má být hladší a středně husté, ne úplně tekuté. Foto: Cooky.cz, Připravíme si hladké a třídně husté těstíčko.
3.
Brambory oloupejte, nakrájejte na menší kusy a dejte vařit do osolené vody s trochou sušené zeleniny. Doměkka bývají přibližně za 18 až 20 minut.
4. V hlubší pánvi nebo kastrolu rozehřejte
sádlo. Teplotu držte spíš střední až vyšší, prudký žár by těstíčko rychle připálil. Plátky masa nejdřív obalte v hladké mouce a potom je protáhněte připraveným těstíčkem.
5. Řízečky dávejte rovnou do pánve a smažte je po menších dávkách. Když se pánev přeplní, tuk se ochladí a obal nebude tak pěkný. Z každé strany stačí většinou
2 až 3 minuty, podle síly plátků. Hotové mají být zlatavé, uvnitř ale pořád šťavnaté.
6. Usmažené kousky přendejte na talíř s papírovou utěrkou nebo na mřížku. Ještě za horka na ně položte malý plátek
másla. Není ho potřeba moc, po povrchu se rozteče samo.
7. Uvařené
brambory slijte, jen trochu vody v hrnci nechte. Přilijte ohřátou smetanu, přidejte máslo a brambory vyšlehejte nebo důkladně rozmačkejte na hladkou kaši. Nakonec ochutnejte a případně dosolte.
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8.
Ananas oloupejte, vykrojte tvrdý střed a nakrájejte ho na menší kousky nebo plátky. Nejraději ho dávám na talíř syrový, bez opékání. Ke smaženému masu a kaši se ta čerstvá šťáva hodí líp.
9. Na talíře rozdělte
bramborovou kaši, přidejte horké řízečky z panenky a vedle položte čerstvý ananas. Nejlepší jsou hned po dosmažení. Pokud musejí pár minut počkat, nechte je krátce v teple pod pokličkou. Rady z domácí kuchyně k nezvyklé kombinaci řízků, kaše a ananasu
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