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Ryby pršící z nebe jako nový internetový hit: Věda se k tomuto jevu nestaví negativně, existuje jednoduché vysvětlení

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Začalo to jako obyčejná procházka jednoho muže, která není ničím zvláštní. Avšak brzy se vše změnilo. Z nebe začaly pršet ryby a padaly na promočenou cestu. Je něco takového vůbec možné?
Ryby pršící z nebe jako nový internetový hit: Věda se k tomuto jevu nestaví negativně, existuje jednoduché vysvětlení

Ryby pršící z nebe jako nový internetový hit: Věda se k tomuto jevu nestaví negativně, existuje jednoduché vysvětlení

Zdroj: romvo79 / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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