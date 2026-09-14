Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Palma Raphia regalis je absolutním rekordmanem v říši rostlin. Její listy dosahují neuvěřitelné délky až 25 metrů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Listy palmy Raphia regalis jsou největší v říši rostlin. V průměru dosahují délky asi dvaceti metrů, v některých případech mohou měřit až 25 metrů. Celkově má rostlina hned několik využití pro místní domorodce.
Palma Raphia regalis je absolutním rekordmanem v říši rostlin. Její listy dosahují neuvěřitelné délky až 25 metrů

Palma Raphia regalis je absolutním rekordmanem v říši rostlin. Její listy dosahují neuvěřitelné délky až 25 metrů

Zdroj: PantherMediaSeller / Depositphotos
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Stonehenge Severu. Zapomenutý monument obestírá řada tajemství
Stonehenge Severu. Zapomenutý monument obestírá řada tajemství
Disk z Faistu údajně skrývá poselství staré 4000 let. Vědci tvrdí, že jej konečně rozluštili
Disk z Faistu údajně skrývá poselství staré 4000 let. Vědci tvrdí, že jej konečně rozluštili

Disk z Faistu je jedním z nejzáhadnějších artefaktů starověkého světa. Obsahuje zvláštní písmo, které se...

Luxus bydlení ve starém Římě. Bohatí měšťané žili v rozlehlých vilách, které rozhodně nesloužily jen jako domov rodiny
Luxus bydlení ve starém Římě. Bohatí měšťané žili v rozlehlých vilách, které rozhodně nesloužily jen jako domov rodiny

Domus, římské obydlí vyšší vrstvy, sloužilo také jako vyjádření společenské a politické moci jeho majitelů....

Otestujte své znalosti o největších českých hudebních hvězdách a jejich nejslavnějších písních
Otestujte své znalosti o největších českých hudebních hvězdách a jejich nejslavnějších písních

Česká hudební scéna má hned několik úspěšných zpěváků i hudebních skupin, jejichž hity si můžeme zpívat...

Ryby pršící z nebe jako nový internetový hit: Věda se k tomuto jevu nestaví negativně, existuje jednoduché vysvětlení
Ryby pršící z nebe jako nový internetový hit: Věda se k tomuto jevu nestaví negativně, existuje jednoduché vysvětlení

Začalo to jako obyčejná procházka jednoho muže, která není ničím zvláštní. Avšak brzy se vše změnilo. Z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.