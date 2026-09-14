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V den své smrti měl Masaryk potvrdit zánik demokracie. Příčina úmrtí: únor 1948

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Jan Masaryk zanechal v českých dějinách výraznou stopu. Dne 14. září si připomínáme 140 let od jeho narození. Stále není zapomenut, byť on sám by s důvodem současné publicity nejspíš nesouhlasil. V době druhé světové války se Jan Masaryk stal důležitou tváří a hlasem zahraničního odboje. Zastával řadu důležitých funkcí v diplomacii a mluvilo se
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Zdroj: Pohřební vůz a účastníci pohřbu 13. března 1948 před Černínským palácem, sídlem Ministerstva zahraničí a současně i místem tajemné smrti Jana Masaryka. Foto: Sbírka VHÚ Praha, se svolením VHÚ Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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