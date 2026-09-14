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S Babišem se chechtal, že Moravec skončil. Teď Juchelka moderátorovi chválí „krásné ohromné studio“

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Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka ukázal, že státní rekvalifikace mají vážnou konkurenci.
Miinistr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka v pořadu Poledne s Moravcem, ZDROJ: Václav Moravec/ se souhlasem

Miinistr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka v pořadu Poledne s Moravcem, ZDROJ: Václav Moravec/ se souhlasem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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