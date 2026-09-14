Kolik Myslivcová měsíčně stojí svého partnera: Lamborghini za 7 milionů, Porsche za 6 a hotel za 60 tisíc na noc

Začátek září přinesl Dominice Myslivcové narozeniny a s nimi nové Porsche 911 Cabriolet ve speciální „Tiffany“ barvě. VIP život zaznamenal, že pár měsíců předtím to bylo růžové Lamborghini Urus upravené na míru.
K tomu náhrdelník Cartier za bezmála 400 tisíc, noc ve Sky Suite u Žižkovské věže, tatranský hotel za desítky tisíc a květiny, které na Instagramu vypadají jako kulisa svatby. Když to eXtra.cz sečetlo a vydělilo počtem dní, vyšlo oněch 40 tisíc denně, tedy zhruba 1,2 milionu korun měsíčně. Co se za úctyhodným číslem skrývá je ale třeba rozebrat. Dvě auta, která dělají celý „měsíční účet“
Klíč k pochopení titulkového milionu je prostý: dvě auta. Lamborghini Urus se na českém trhu prodává za necelých 7 milionů korun s DPH; srovnatelný kus u Advantage Cars je inzerován za 6 990 000 Kč. Porsche 911 Cabriolet ve vyšší specifikaci s individuální barvou a příplatky se podle oficiálního českého konfigurátoru pohybuje mezi pěti a sedmi miliony, podle verze. Sečtěte obě auta a máte minimálně 12 milionů korun. To je přes 230 průměrných hrubých měsíčních mezd v Česku, které podle čerstvých dat ČSÚ činí 51 966 Kč. Jenže jde o jednorázové dary a když je rozpočítáte do denního průměru, vytvoří samy o sobě „milionový měsíční účet“.
Narozeninová noc proběhla v pražské Sky Suite u Žižkovské věže, apartmánu, který Tower Park Praha veřejně prodává jako pobytový voucher za 19 690 až 26 990 Kč za noc pro dva. Částka 60 tisíc sedí na dřívější pobyt v Grand Hotelu Kempinski ve Vysokých Tatrách, kde aktuální oficiální nabídka suite začíná od 1 680 eur za noc při minimu dvou nocí, v přepočtu kolem 42 tisíc korun, a s příplatky za večeře, spa a další služby se k šedesáti tisícům přiblíží. prostě luxus. Pro kontext: samotná jedna noc ve Sky Suite stojí zhruba 38 až 52 procent průměrné hrubé měsíční mzdy v Česku.
Kdo za tím vším stojí
Partner Myslivcové vystupuje v médiích většinou jen jako Jakub. Ve veřejném obchodním rejstříku je dohledatelný jako Jakub Vavroušek, jednatel a padesátiprocentní společník firmy OXENEDA, s.r.o. Zapsaný předmět podnikání je široký: nemovitosti, obchod, marketing, software, poradenství. Na webu TSM Design je navíc uveden v sekci „příprava staveb“, což dává nejkonkrétnější veřejný signál směrem ke stavebnictví. Vavroušek ani Myslivcová luxus neskrývají, na sociálních sítích se třeba u oněch aut bez skurpulí fotí.
Zdroj fotografie: Nextfoto
Číslo 40 tisíc denně je odhad eXtra.cz z veřejně sdílených položek. Do propočtu web nezahrnul každodenní výdaje, luxusní večeře ani věci, které Dominika na sociálních sítích nesdílí. Paradoxně tedy jde o odhad, který je zároveň nadhodnocený (protože rozpočítává jednorázová auta za miliony do průměru), i podhodnocený (protože ignoruje běžnou spotřebu). Kdybyste z výpočtu vyřadili obě auta, zbydou vám hotelové noci, šperk Cartier, květiny a cesty.
Pořád luxus, pořád částky, na které většina lidí nedosáhne. Celý příběh stojí na tom, co Myslivcová sama zveřejní. Její feed je kurátorský výběr, ne kompletní účet.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová