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Muž se ztratil v lese u Jindřichovic. Pátrají po něm policisté i hasiči

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Policisté pátrají po muži, který se v neděli ztratil v lese u Jindřichovic. Na houby vyrazil společně se sedmatřicetiletým kamarádem, který kolem půl třetí odpoledne oznámil, že pohřešovaného od dopoledne nemůže najít.
Muž se ztratil v lese u Jindřichovic. Pátrají po něm policisté i hasiči

Muž se ztratil v lese u Jindřichovic. Pátrají po něm policisté i hasiči

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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