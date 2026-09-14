Jídelníček chudý na vlákninu může organismu způsobit mnoho nepříjemných potíží. Její dlouhodobý nedostatek škodí zdraví

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Jídelníček chudý na vlákninu může organismu způsobit mnoho nepříjemných potíží. Její dlouhodobý nedostatek škodí zdravíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Každý orgán v lidském těle má svou funkci, i když se na některých podílí nepřímo. Dostává do těla látky, které jsou zdraví prospěšné: minerály, vitamíny, stopové prvky a další. Když je něčeho nedostatek, dá nám to tělo najevo různými signály, které není radno podceňovat. Totéž platí o vláknině, která hraje v otázkách lidského zdraví nesmírně důležitou úlohu.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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