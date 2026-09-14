Nález chemikálií na Šumavě neřeší vodoprávní úřad ani inspekce, uvedl hejtman

Průzkum bývalého vojenského prostoru Dobrá Voda u Prášil na Klatovsku odhalil 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými látkami. „Jde například o rtuť, arzen. Je tam i dioxin a furan. Jde o látky, které by v případě požárů, jako jsme zažili například v NP České Švýcarsko, vytvořily koktejl a novou látku na principu fosgenu. Navíc by tam mohlo dojít k výbuchu některých sudů jako takových a nevylučujeme, dle předešlého výzkumu, že se na místě nachází i nějaké válečná pyrotechnika,“ popisoval minulý týden na tiskové konferenci Igor Červený.
Starostové okolních obcí se prvotní informace dozvídali z médií a sociálních sítí. S dalšími postupy je Ministerstvo životního prostředí (MŽP) seznámí počátkem tohoto týdne. Bližší informace zatím nemá ani vedení Plzeňského kraje.
[clanek:899557]
„Věcně se jedná o záležitost, která by se mohla dotýkat samosprávy Plzeňského kraje nebo krizového řízení. Chci se zeptat, zda vás ministerstvo životního prostředí v téhle věci kontaktovalo a zda je Plzeňský kraj do této věci zapojen. Je to území národního parku, jedná se o nějakou kooperaci s ministerstvem obrany, ale pořád je to prostor na území kraje,“ dotazoval se na jednání krajského zastupitelstva poslanec Martin Baxa (ODS).
Podle hejtmana Kamala Farhana (ANO) kraj situaci monitoruje, ale vše je jinak v režii ministerstva. „Připravujme na Odboru životního prostředí dopis na MŽP, aby nás informovalo o tom, jak postupují,“ uvedl hejtman.
„V roce 2020, konkrétně 21. října, byly jednotky hasičů poprvé povolány k nálezu pozůstatků aktivit v oblasti bývalého chemického cvičiště armády v prostoru Zhůří. Prostor byl zajištěn a předán Správě Národního parku Šumava, která to za pomoci odborné firmy Dekonta dále řešila. Tenkrát bylo konstatováno, že místo nevykazuje zvýšené nebezpečí,“ připomněl krajský radní pro životní prostředí Petr Fišer (ANO).
[galerie:6287]
„V květnu 2023 došlo v tomto prostoru k nálezu sudů s neznámými látkami s podezřením na výskyt nebezpečných chemických látek. Tento nález se pak prokázal. Záležitost tehdy byla řešena jako havárie, bylo konstatováno akutní ohrožení podzemních vod a za účasti vodoprávního úřadu, hasičů, správy národního parku a odborné firmy Dekonta tam začala sanace, která skončila 15. června 2023. Další postup byl řešen ve spolupráci s MŽP a hlavně s NP Šumava. Dekonta vypracovala v srpnu 2023 závěrečnou zprávu, kde doporučovala další postup. Havárie byla vyřešena a dál se to bralo jako kontaminované prostředí,“ uvedl.
[clanek:899854]
Zpráva podle radního obsahovala doporučení na sanační práce pro celé území. „Není to aktuálně vedené jako havárie. Ještě mám od hasičů ze včerejška informaci, že nemají žádné mimořádné události v souvislosti se sanací,“ dodal Fišer. „V tuto chvíli to neřeší vodoprávní úřad a neřeší to ani Inspekce životního prostředí,“ uzavřel hejtman.
Rozsáhlá sanace má začít na konci září a vyjde na zhruba 192 milionů korun. Igor Červený dříve navrhoval, aby zakázku získala sanační firma Dekonta, ve které mý podíl kandidátka na primátorku Prahy za Motoristy Klára Sovová. Ona, firma i ministr souvislost odmítají. Premiér Andrej Babiš (ANO) nakonec zadal ministryni financí Aleně Schillerové (ANO), aby navrhla jaké firmy by se na dekontaminaci mohly podílet.
Státní úřad pro jadernou bezpečnost uvedl, že dosavadní průzkumné práce nepotvrdily přítomnost látek historicky používaných jako chemické zbraně, například yperitu, sarinu či fosgenu, ani jejich rozkladných produktů. Lokalitu přesto označil za významnou ekologickou zátěž.