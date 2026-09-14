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Nález chemikálií na Šumavě neřeší vodoprávní úřad ani inspekce, uvedl hejtman

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Dennívýzva
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Nález stovek sudů s chemikáliemi na území Národního parku Šumava označil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) za potenciální ekologickou katastrofu. Uvedl, že nebezpečné látky mohly uniknout do podzemních vod. Podle informací, které zazněly v pondělí na jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje, se ovšem místní vodoprávní úřad situací zatím nezabývá. Stejně tak ani Česká inspekce životního prostředí.
Nález chemikálií na Šumavě neřeší vodoprávní úřad ani inspekce, uvedl hejtman

Nález chemikálií na Šumavě neřeší vodoprávní úřad ani inspekce, uvedl hejtman

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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