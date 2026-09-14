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„Miluju svoje kamarádky." Sandeva po tajné svatbě s Prachařem prolomila mlčení a ukázala divokou rozlučku se svobodou

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Sara Sandeva šest týdnů po utajené svatbě s Jakubem Prachařem poprvé promluvila, ne o obřadu, ale o rozlučce se svobodou mezi čtrnácti nejbližšími ženami.
Sara Sandeva a Jakub Prachař

Sara Sandeva a Jakub Prachař

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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