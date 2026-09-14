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Pes nic neřekl. Člověk mu přesto přidělil emoci podle parku, vany a vlastní nálady

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Člověk má jednu nádhernou vlastnost: stačí mu velmi málo informací, aby si byl velmi jistý. Pes stojí v parku? Je šťastný. Pes stojí u vany? Je nešťastný. Pes se dívá stranou? Určitě se stydí. Pes vrtí ocasem? Má radost. A když člověk psa zná osobně, sebejistota vystřelí ještě výš: „Já přesně vím, co tím myslí.“
Pes nic neřekl. Člověk mu přesto přidělil emoci podle parku, vany a vlastní nálady

Pes nic neřekl. Člověk mu přesto přidělil emoci podle parku, vany a vlastní nálady

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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