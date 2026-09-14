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Na zahrádce v Jihlavě se povalovala silně opilá žena. Měla skoro tři promile

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Téměř tři promile alkoholu naměřili policisté v Jihlavě jednašedesátileté ženě, která na venkovní zahrádce v ulici Okružní budila veřejné pohoršení. Policisté k ní na základě oznámení vyjížděli v sobotu 12. září před 19:30.
Na zahrádce v Jihlavě se povalovala silně opilá žena. Měla skoro tři promile

Na zahrádce v Jihlavě se povalovala silně opilá žena. Měla skoro tři promile

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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