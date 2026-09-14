Na zahrádce v Jihlavě se povalovala silně opilá žena. Měla skoro tři promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na zahrádce v Jihlavě se povalovala silně opilá žena. Měla skoro tři promile
Desítky opečovávaných krasavců na dvou i čtyřech kolech přilákaly nablýskanými karoseriemi v sobotu po...
Od letošního jara pracují dělníci v Jihlavě na opravách třídy Legionářů. Dostali se na křižovatku s...
Ošklivě vyhlížející dopravní nehoda se stala v sobotu brzy ráno na silnici druhé třídy na Pelhřimovsku....
Vysočina přišla za první pololetí letošního roku o 1038 obyvatel. Způsobil to přirozený úbytek, když se...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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