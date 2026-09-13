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Otestujte své znalosti o největších českých hudebních hvězdách a jejich nejslavnějších písních

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Česká hudební scéna má hned několik úspěšných zpěváků i hudebních skupin, jejichž hity si můžeme zpívat nejenom při poslechu rádia. Vyzkoušejte si, jak jste na tom se znalostí českých zpěváků a hitů.
Otestujte své znalosti o největších českých hudebních hvězdách a jejich nejslavnějších písních

Otestujte své znalosti o největších českých hudebních hvězdách a jejich nejslavnějších písních

Zdroj: Bright097 / Shutterstock
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