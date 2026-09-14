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„Letěla jsem si do Turecka nechat udělat zuby. Byla to největší chyba mého života,“ píše Táňa

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Dennívýzva
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Za krásným úsměvem už Češi nevyrážejí jen ke svému zubaři. Stále častěji míří za stomatologickými zákroky také do zahraničí. A ne vždycky je to dobře.
Pacientka podstupuje stomatologické vyšetření

Pacientka podstupuje stomatologické vyšetření

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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