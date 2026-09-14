„Letěla jsem si do Turecka nechat udělat zuby. Byla to největší chyba mého života,“ píše Táňa

Za krásným úsměvem už Češi nevyrážejí jen ke svému zubaři. Stále častěji míří za stomatologickými zákroky také do zahraničí. A ne vždycky je to dobře.
Jedním z hitů posledních let je Polsko a Turecko. Lákadlem v těchto zemích jsou nejen výrazně nižší ceny, ale také brzké termíny i balíčky zahrnující hotel a dopravu. Ne každá cesta za novými zuby ale končí vysněným úsměvem.
Zuby spojila s dovolenou v Turecku
Do redakce nám dorazil e-mail od čtenářky Táni, která se před několika měsíci rozhodla spojit pobyt v Turecku se stomatologickým zákrokem. „Na sociálních sítích na mě pořád vyskakovaly nádherné proměny. Klinika měla skvělé fotky, influenceři na sociálních sítích ji aktivně doporučovali, komunikace byla bez problémů a cenově to vycházelo asi na pětinu toho, co bych nechala u svého zubaře,“ popisuje.
Po příletu ji na letišti vyzvedl řidič a odvezl do hotelu. Následovala návštěva kliniky a samotný zákrok. První dojem byl podle Táni perfektní. Moderní prostředí, ochotný personál a především rychlost i skutečnost, že šlo o zcela bezbolestný zákrok.
„Teď už vím, že ta šílená rychlost mě měla varovat. Po prvním e-mailu jsem měla do 14 dnů rezervaci na klinice, koupené letenky i zajištěné ubytování. Všechno to šlo strašně rychle. Chtěla jsem hezčí úsměv a nechala si obrousit zuby, které mě přitom nijak zásadně netrápily,“ vzpomíná.
Problémy přišly až doma
Po návratu do Česka se u Táni objevila citlivost a bolest. Navíc jí přestal vyhovovat skus. Teprve tehdy začala řešit, co by případná oprava vlastně znamenala. Snažila se kontaktovat kliniku, ta už na její e-maily nereagovala. A tak zavolala svému zubaři.
„Když moje zuby viděl, zděsil se. Řekl mi, že vůbec nechápe, proč mi někdo v mém věku obrousil tolik zdravých zubů. V tu chvíli mi poprvé došlo, že jsem možná udělala obrovskou chybu,“ popisuje Táňa.
Podle jejích slov navíc nebylo možné celý problém jednoduše vyřešit výměnou jedné nebo dvou korunek. Potíže se týkaly skusu i několika zubů najednou a čekala ji další léčba. Část peněz, které původně ušetřila cestou do Turecka, tak začala postupně mizet za opravy chrupu v Česku.
„Nejhorší je vědomí, že už to nejde vzít zpátky. Peníze bych oželela, ale moje původní zuby už mi nikdo nevrátí. Letěla jsem si do Turecka nechat udělat zuby a dnes to považuji za největší chybu svého života,“ dodává.
Z dovolené se stal nový byznys
Podobné cesty (a bohužel také zkušenosti) nejsou ničím výjimečným. Tzv. zdravotní turistika se v posledních letech stala velkým byznysem. Právě Turecko patří mezi země, které se na zahraniční klientelu výrazně zaměřují.
Na sociálních sítích lze narazit na nabídky kompletních proměn chrupu, implantátů nebo korunek. Některé kliniky zařídí prakticky celý pobyt od transferu z letiště přes hotel až po samotné ošetření. Pro Čecha, který se doma setká s vysokou cenou nebo dlouhými čekacími lhůtami, může podobná nabídka působit velmi lákavě.
Problémem samozřejmě není samotné Turecko. Také tam fungují kvalitní stomatologové a špičkové kliniky. Rizikem je především výběr pracoviště pouze na základě ceny, fotografií před zákrokem a po něm nebo doporučení influencerů.
Oprava může stát víc než původní zákrok
Na rizika upozorňují také čeští stomatologové. Velmi levné nabídky mohou znamenat nekvalitně odvedenou práci. Komplikací je také následná péče. Pokud se po návratu objeví problém, cesta zpět na kliniku znamená další letenky, ubytování a čas. To samozřejmě za předpokladu, že se s vámi někdo spojí.
Pokud o nových zubech v zahraničí přesto uvažujete, dopředu si zjistěte, co přesně klinika plánuje provést, jaké materiály použije a kdo ponese náklady v případě komplikací. Rozumným krokem je také konzultace s nezávislým stomatologem ještě před odletem.
Táňa dnes přiznává, že nic z toho neudělala. Rozhodující pro ni byly fotografie výsledků, pozitivní zkušenosti na sociálních sítích a výrazně nižší cena. „Kdybych mohla vrátit čas, nikam bych neletěla. Minimálně bych si předem zašla ke dvěma zubařům v Česku a nechala si vysvětlit, co se s mými zuby bude dít,“ píše v závěru e-mailu.
Autorský text + e-mail čtenářky