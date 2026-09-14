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Velká změna v rodině a odloučení od partnera! Kristýna Leichtová slaví 41. narozeniny

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Kristýna Leichtová slaví 41. narozeniny v době, kdy se její rodinný život pořádně proměnil. Herečka, která se nikdy netajila tím, že jde ve výchově dcer vlastní cestou, nyní udělala zásadní rozhodnutí. K tomu navíc momentálně tráví značnou část času bez partnera Vojtěcha Štěpánka. Sama proto raději rovnou vysvětlila, co se u nich doma děje.
Kristýna Leichtová ráda vzdělává děti doma

Kristýna Leichtová ráda vzdělává děti doma

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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