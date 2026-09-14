Velká změna v rodině a odloučení od partnera! Kristýna Leichtová slaví 41. narozeniny

Velká změna v rodině a odloučení od partnera! Kristýna Leichtová slaví 41. narozeninyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kristýna Leichtová ráda vzdělává děti doma
Zpěvačka Dasha, držitelka Ceny Thálie, dlouholetá stálice televizního fenoménu StarDance a jedna z...
Vtipný a nápaditý kousek uvedlo Divadlo Hybernia. Legendární humoristický román Zdeňka Jirotky Saturnin se...
Ester Geislerová (42) je vdanou paní. Herečka si vzala svého dlouholetého partnera, herce Martina Krupu...
Uplynulý týden byl na společenské události pořádně bohatý a známé tváře opět ukázaly, co ukrývají ve svých...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Manžel Dominiky Gottové skončil na vozíku, teď chce od lidí 67 tisíc na rozlučkové turné. „Chci se rozloučit," říká
- Peter Falk byl Columbo i doma. Dcera se stala soukromou detektivkou a později za něj bojovala u soudu
- Kolik Myslivcová měsíčně stojí svého partnera: Lamborghini za 7 milionů, Porsche za 6 a hotel za 60 tisíc na noc
- 50 tisíc na děti, 30 tisíc na bydlení. Vémola popsal, co Lele nabízí, a rýpl si: „Nevím, jestli žije v reálném světě"