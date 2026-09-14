V úterý ve 20:00 ztuhne celé Česko: ČT2 vytáhne první díl šokujícícho seriálu, co mapuje skutečné události

Úterý je den, kdy potřebujete odpočinout od shonu pracovního týdne a ponořit se do příběhu, který vás uchvátí. Představte si britsko-americký dokumentární cyklus z roku 2021, v němž prestižní CNN Original Series a October Films odkrývají život ženy, jež navždy změnila tvář moderní monarchie. Žádné povrchní klišé, žádná vyleštěná fasáda – jen syrový, emočně silný pohled do zákulisí existence plné lesku i nečekaného utrpení.
Mnoho lidí dodnes žije v iluzi idylického aristokratického dětství v luxusním ráji. Skutečnost je však diametrálně odlišná a hluboce traumatizující. Za zdmi honosného sídla se odehrávalo rodinné peklo poznamenané bouřlivým rozvodem rodičů. Jako malá dívka byla dokonce přímým svědkem toho, jak její otec fyzicky napadl matku.
Diana: Když se z dívky stala princezna
Úvodní díl šestidílného cyklu nese prosté jméno Děvče z Norfolku a odhaluje osud Diany, princezny z Walesu. Režisérky Alexandra Briscoe a Kim Duke detailně mapují, jak se mladá a nevinná dívka ocitla v soukolí královské mašinérie.
Americká spisovatelka a odbornice na královskou rodinu Elizabeth Holmes v dokumentu analyzuje její začátky bez příkras. Budoucí princezna splňovala tolik požadavků, že do tehdejšího systému dokonale zapadla. Celé to působilo spíše jako chladná obchodní transakce než upřímná romance. Žádný pohádkový příběh, jen pragmatická kalkulace.
Rodinný archiv a svetr jako tichý protest
Dokument přináší i hřejivé momenty díky unikátním materiálům z rodinného archivu. Diváci spatří vzácné domácí videozáznamy, které natáčel její otec, hrabě Spencer. Tyto záběry ukazují budoucí princeznu v úplně jiném světle – jako neobyčejně energické, charismatické a veselé dítě plné života.
S jejím životem je neodmyslitelně spjata móda jako tichý komunikační nástroj. V roce 1983 oblékla legendární červený svetr s jedinou černou ovcí od značky Rowing Blazers. Světu skrytě demonstrovala, jak se v královské rodině cítí. U příležitosti americké premiéry rozesílala CNN novinářům a influencerům věrné repliky, což vyvolalo obrovskou vlnu nostalgie.
Mediální peklo tehdy versus digitální tlak dnes
V 80. a 90. letech byla princezna vydána napospas neúprosným fotografům, kteří ji fyzicky pronásledovali na každém kroku bez možnosti vlastní obhajoby. Dnešní celebrity jako princ Harry a Meghan čelí obrovskému digitálnímu tlaku na sociálních sítích, ale mají vlastní komunikační kanály – Instagram, Netflix, podcasty. Mohou svůj obraz okamžitě korigovat.
Tvůrci se záměrně vyhnuli tradičním bulvárním mluvčím a oslovili novou generaci historiků a spisovatelů – Julie Montagu, Bidisha Mamata, Penny Junor. Jeden z věrných fanoušků na ČSFD.cz vyzdvihuje, že se děj zaměřuje výhradně na ni a rod Spencerů. Tento výjimečný pohled do historie si nenechte ujít na ČT2 v úterý 15. září 2026 ve 20:00. Jaký moment z jejího života vás fascinuje nejvíc?
Zdroje článku: imdb.com, tvinsider.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá