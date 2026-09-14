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Extrémně dlouhé lety budou výzvou pro lidský organismus. Jak aerolinky lidem pomohou

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Extrémně dlouhé lety v úzkém tubusu letadla jsou jednou z nejnáročnějších situací. Nejde jen o samotnou dobu letu, ale o kombinaci hluku, stísněného prostoru, změn tlaku, nudy, narušeného spánku i rytmu dne. Když let trvá přes dvacet hodin, je to opravdu hodně náročné. Aerolinky jako Qantas, které takové lety provozují, se nyní snaží cestujícím pomoci.
Letadlo

Letadlo

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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