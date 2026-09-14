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Manžel Dominiky Gottové skončil na vozíku, teď chce od lidí 67 tisíc na rozlučkové turné. „Chci se rozloučit," říká

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Finský kytarista Timo Tolkki vybírá přes GoFundMe necelých 2 800 eur na rozlučkové turné v roce 2027. Termíny ani města zatím nezveřejnil.
Dominika Gottová

Dominika Gottová

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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