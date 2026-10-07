Stereotypem k neshodám

Jsem jedním z těch, kteří žijí ve vztahu několik desítek let. Začíná to jiskřením, máte podobné společné hodnoty a pár podobných zájmů. Hodíte se k sobě, tak do toho prásknete nebo musíte.
Budujete hnízdo, do toho přiletí děti. Přijdou povinnosti. Na nějaké krize většinou není čas. Potomci vyletí z hnízda a mají své životy a domov někde jinde. Najednou máme na sebe spoustu času a nevíme, co s tím. Sklouzneme do stereotypu a komunikace vázne. Někdy si lezeme na nervy. Ocitnete se v důchodu a najednou po 45 letech vás za drobné prohřešky začne žena peskovat. Místo pozdravu vás sjede ve dveřích. Za to, co se vám nepovedlo nebo, co jste pokazil. Hledá „vši“ a je nevrlá a někdy nepříjemná. Chlap tomu nerozumí, je zmaten, tápe. Nejde mu na rozum, že jí za tolik let nedokonalost nevadila a najednou ano. Přestáli jsme velké krize a to jsou přece prkotiny, tak proč si otravovat zbytek života? Jsme stále spolu! Mluvím za sebe. Nemyslím si, že by mě žena přestala mít ráda nebo, že jí „nevoním“. Intenzivně přemýšlím a hledám příčiny. Nic mě nenapadá.
Nakonec si myslím, že asi v ženě po šedesátce probíhají nějaké životní, biologické a psychologické změny, které se odráží v jejím chování. Kritika partnera může být nevědomým způsobem, jak udržet pocit kontroly nad vlastním životem. Začíná bilancovat společný život. Co jí to přineslo a naopak, o co přišla. Může to být také ponorková nemoc zvláště, když muž nemá žádné zájmy a motá se celý den kolem ní. Měl by jí dát prostor. Také se ozvou nahromaděné křivdy nebo hormonální změny a zhoršené zdraví. Někdy žijeme vedle sebe.
Je třeba najít cestu opět k sobě. Myslím si, že spolu nedostatečně komunikujeme. Mnohdy nevím, co jí trápí a co by jí udělalo radost. Jdu do toho. Je 18,30 hod., jako každý pracovní den manželka sleduje nekonečný seriál „Ulice“. Uvedené seriály bytostně nesnáším, ale přesto si přisednu k ní třeba s hrnkem horké kávy. Pohladím ji a ona mi to oplatí. Jak jistě víte, na Nově je reklama v pořadu stejně dlouhá jako pořad. Využiji toho pro vzájemnou interakci. „Povídej: Jaký jsi měla v práci den? Povídej: Co tě potěšilo, koho jsi potkala? Povídej: Co se Ti honí hlavou“? Zvu ji na nedělní procházku na sv. Annu. Je to vrch nad naším sídlištěm, kde je z lavičky nádherný kruhový výhled na okolní krajinu. V konverzaci pokračujeme v lůžku před spaním. Nakonec v mé blízkosti klidně usne.
Nejsem žádný odborník na vztahy seniorů, ale od té doby mě žena peskuje pouze, když něco vyvedu. Co bych řekl na závěr? Když máš problém, je třeba se nad tím zamyslet, hledat řešení, nebo aspoň se o to pokusit. Každý to má jinak. Je to můj příběh, můj pohled a každému přeji, aby to nevzdával. Za ty společné roky to přece stojí za to.