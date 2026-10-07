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Stereotypem k neshodám

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Jsem jedním z těch, kteří žijí ve vztahu několik desítek let. Začíná to jiskřením, máte podobné společné hodnoty a pár podobných zájmů. Hodíte se k sobě, tak do toho prásknete nebo musíte.
Stereotypem k neshodám

Stereotypem k neshodám

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/2149109407.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 12:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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