Šťavnatý pečený králík s bramborovým knedlíkem, tradiční zelí krásně doplní chuť jemného masa

Tohle jídlo mi pokaždé připomene babičku z Moravy. Měla králíky, a když jsme k ní přijeli, podobný oběd býval často na stole. Pravda, občas jsme si nějakého králíka vezli i domů, ale to už by bylo na jiné povídání. Žádná rychlovka to není, to si nemá cenu nalhávat. Složité vaření ale také ne. Výsledek za tu chvíli u trouby stojí: měkké maso, poctivá voňavá šťáva a příloha, která k takovému jídlu patří skoro sama od sebe. U králíka se mi nejvíc osvědčila kombinace česneku, cibule, slaniny a . Maso díky tomu nepůsobí suše ani nevýrazně. kysaného zelí
Mám tenhle recept ráda i kvůli tomu, že na talíři vypadá dost svátečně, a přitom se neopírá o nic zvláštního. Žádné shánění, spíš klid a čas. Králíka
nejdřív nechávám péct přikrytého, aby povolil a pustil šťávu. Teprve potom jde poklice stranou a maso dostane barvu. V kuchyni se mezitím začne linout ta známá vůně z pekáče. A většinou netrvá dlouho, než se někdo objeví ve dveřích s otázkou, jestli už to bude.
Můj tip zní: Pokud máte doma pár odřezků z . nebo kousek vepřové krkovice uzeného bůčku, klidně je přidejte do pekáče ke králíkovi. Pustí tuk, přidají chuť a hotové maso bývá znatelně šťavnatější Recept na poctivého pečeného králíka se zelím a bramborovým knedlíkem
Doba přípravy: 30 minut Doba pečení: 1 hodina 30 minut Počet porcí: 4 až 6 porcí Celkový čas: přibližně 2 hodiny Ingredience pro přípravu Pečený králík 1 ks králíka 1 vrchovatá lžička drceného kmínu 1 lžička soli 150 g slaniny nebo špeku nakrájeného na proužky 1 ks cibule nakrájené na proužky 4 až 6 stroužků česneku 200 až 300 g odřezků z vepřového masa, například z krkovice 200 ml vody na podlití Zelí 500 až 700 g kysaného zelí 1 ks cibule nakrájené nadrobno 1 lžíce sádla 1 ks menšího jablka 1 ks menší brambory sůl podle chuti Bramborový knedlík 1,5 kg brambor ve slupce, uvařených den předem 250 g hrubé mouky 250 g hrubé krupice 1 ks vejce 2 lžičky soli Postup přípravy pečeného králíka se zelím a domácím knedlíkem
1.
Králíka omyjte, osušte a naporcujte. Pokud máte hlavu a vnitřnosti, dejte je stranou, případně rovnou do mrazáku na pozdější polévku. Je to starý kuchyňský zvyk a pořád má svoje opodstatnění. Zdroj: Vaření s Jančou, Králíka omyjte a naporcujte.
2. Maso osolte a posypte
drceným kmínem. Přidejte prolisovaný nebo nasekaný česnek a kousky vepřových odřezků. Promíchejte nejlépe rukama, aby se sůl, kmín i česnek dostaly ke všem porcím, nejen nahoru. Zdroj: Vaření s Jančou, Králíka ochuťte a smíchejte s odřezky vepřového masa.
3. Na dno pekáče rozložte polovinu
cibule a polovinu slaniny. Na ně položte porce králíka i vepřové maso. Navrch dejte zbytek cibule a slaniny. Zdroj: Vaření s Jančou, Navrstvěte do pekáče se slaninou a cibulí.
4. Přilijte asi
200 ml vody, pekáč zakryjte a vložte do trouby vyhřáté na 200 °C. Přikryté pečte 60 minut. Během pečení se jednou nebo dvakrát podívejte pod pokličku, jestli se šťáva úplně nevypekla. Když je potřeba, dolijte trochu vody.
5. Po hodině pekáč odkryjte a maso nechte dopékat ještě
25 až 35 minut, aby zezlátlo. V téhle fázi ho přelévejte výpekem. U králíka je to poměrně důležité, protože právě při dopékání se snadno stane, že by zbytečně vyschl. Mezitím připravte zelí
6. Na sádle osmahněte nadrobno nakrájenou
cibuli, přidejte kysané zelí a krátce promíchejte. Podlijte trochou vody a nechte dusit přibližně 30 minut.
7.Pak do zelí nastrouhejte
jablko a jednu menší bramboru. Tenhle jednoduchý postup se mi osvědčil, zelí se zjemní a samo se trochu zahustí. Podle chuti dosolte a ještě asi 20 minut provařte, aby bylo měkké.
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8. Na
bramborový knedlík oloupejte studené brambory a nastrouhejte je najemno. Přidejte hrubou mouku, hrubou krupici, vejce a sůl a rychle zpracujte těsto. Nenechávejte ho zbytečně dlouho stát na lince, bramborové těsto umí rychle řídnout.
9. Z těsta vytvarujte dva až tři knedlíky. Vařte je v osolené vodě asi
20 až 25 minut. Zhruba v polovině varu je otočte. Po vytažení je propíchejte vidličkou nebo špejlí, aby z nich odešla pára. Zdroj: Vaření s Jančou, Během pečení si připravte zelí a knedlíky.
10. Upečeného
králíka nechte několik minut odpočinout. Podávejte ho se zelím, nakrájeným bramborovým knedlíkem a trochou výpeku. Když něco zůstane, dejte maso do chladu a druhý den ho ohřejte přímo ve šťávě, aby zbytečně neoschlo. Zdroj: Vaření s Jančou, Při dopékání králíka podlévejte výpekem. Rady z domácí kuchyně Pokud je králík menší a hodně libový, přidejte víc slaniny nebo kousek uzeného bůčku. Ve výsledku to poznáte. Brambory na knedlík je ideální uvařit den předem. Těsto se potom lépe spojuje a knedlíky drží tvar. Zelí po dovaření nechte chvíli stát. Chuť se usadí a často bývá lepší než hned po stažení z plotny. Chcete-li mít výpek plnější, rozmačkejte do něj po upečení část měkké cibule ze dna pekáče a krátce provařte. Jíška není potřeba a šťáva bude působit víc jako z domácí kuchyně.
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Zdroj a foto: Autorský text redakce cooky.cz, se souhlasem Vaření s Jančou