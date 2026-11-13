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Šťavnatý pečený králík s bramborovým knedlíkem, tradiční zelí krásně doplní chuť jemného masa

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Když chci uvařit oběd, který opravdu připomene neděli u babičky, sahám po pečeném králíkovi se zelím a bramborovým knedlíkem. Není to jídlo na deset minut, ale práce kolem něj není složitá a odměnou je měkké maso, voňavá šťáva a klasická příloha, která k tomu sedí úplně přirozeně.
Obrázek k receptu s názvem Pečený králík se zelím a bramborovým knedlíkem: tradiční český oběd, který stojí za návrat na stůl

Obrázek k receptu s názvem Pečený králík se zelím a bramborovým knedlíkem: tradiční český oběd, který stojí za návrat na stůl

Zdroj: Zdroj: Vaření s Jančou, Recept s názvem Pečený králík se zelím a bramborovým knedlíkem: tradiční český oběd, který stojí za návrat na stůl
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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