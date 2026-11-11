Prezident vyzval k pomoci druhým, reakce ale nebyly jednotné. Pod příspěvkem Petra Pavla se střetly 2 tábory

Přicházející zima může být pro některé lidi těžkou zkouškou. Petr Pavel proto zveřejnil výzvu k dobročinnosti a připomněl, že ne každý má jistotu teplého domova a dostatku jídla.
S příchodem chladných měsíců se znovu dostává do popředí téma lidí, pro které není zima jen obdobím sněhu a Vánoc, ale především časem obav o základní životní potřeby. Na ně se rozhodl upozornit prezident Petr Pavel, jenž zveřejnil výzvu k dobročinnosti. V příspěvku apeluje na veřejnost, aby nezapomínala na ty, kteří nemají jistotu teplého domova ani dostatek jídla. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že jeho slova nezůstala bez odezvy a pod příspěvkem se začaly objevovat reakce lidí, kteří jeho aktivitu oceňují, ale také těch, kteří se na celou věc dívají úplně jinak.
Prezident připomněl, že ne každý má jistotu teplého domova
Petr Pavel ve svém příspěvku na síti X připomněl, že příchod zimy neznamená pro všechny jen nutnost vytáhnout teplejší oblečení. Lidé bez domova nebo ti, kteří se ocitli v tíživé finanční situaci, řeší především to, zda budou mít kde přečkat mrazivé měsíce v teple. Prezident proto upozornil na charitativní sbírky a vybídl veřejnost, aby podle svých možností přispěla.
Ve videu připojeném k výzvě se zaměřil také na obyvatele Ukrajiny, pro které bude letošní zima kvůli pokračující válce mimořádně náročná. Tisíce dětí, seniorů i dalších lidí se podle něj budou muset obejít bez běžného vytápění a spoléhat například na svíčky a teplé deky. Následně vyzval veřejnost k solidaritě: „Buďme prosím solidární a pomozme všem, kteří naši pomoc potřebují, přečkat zimu ve snesitelných a důstojnějších podmínkách.“
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Lidé prezidentovi děkují, objevila se ale i ostrá kritika
Pod příspěvkem se rychle objevily desítky reakcí. Část diskutujících prezidentovi děkovala za to, že upozorňuje na problémy lidí, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. Jeden z komentujících napsal: „Děkuji, je zcela legitimní a správné si Vás vážit. Jakýkoliv Váš post je smysluplný, plný sounáležitosti a podpory, a je důkazem, co vše ze své pozice registrujete. Jsem na Vás pyšná, dobře jsem volila.“ Podobně reagovala také Helena Kokšová, která prezidentovi stručně poděkovala za jeho postoj. Další uživatelé rovnou avizovali, že se pokusí podpořit více dobročinných organizací, a to nejen v Česku, ale také na Ukrajině.
Ne každý má jistotu, že zimu přečká v teple a bezpečí. Pokud se rozhodnete pomoci, vyberte si některou z dobročinných sbírek a přispějte podle svých možností. Pro člověka, který se ocitl v nouzi, může být i váš příspěvek velkou pomocí. https://t.co/aDbtO2W99B — Petr Pavel (@prezidentpavel) November 9, 2026
Diskuse ovšem nebyla pouze pozitivní. Někteří lidé využili prezidentovu výzvu k vyjádření nesouhlasu s jeho působením a kritikou nešetřili. Jeden z komentujících například napsal: „Prezident, který by měl pomáhat budovat prosperující stát, žebrá o almužnu. Kam až jsme to dospěli?“ Další se do prezidenta pustili kvůli jeho zahraničním cestám a politickým postojům.
Vedle ostrých výpadů se tak v komentářích střetly dva rozdílné pohledy. Zatímco jedni oceňují, že hlava státu připomíná potřeby lidí v nouzi, druzí se snaží jeho apel zasadit do širší politické situace. Samotná výzva každopádně znovu otevřela otázku, jak důležitá může být v zimních měsících i zdánlivě drobná pomoc druhým. A také to, že některé věci považujeme za samozřejmé, i když pro jiné jsou nedosažitelným luxusem.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
Tento příspěvek Prezident Pavel před zimou vyzývá k dobročinnosti. Pod jeho příspěvkem se střetly 2 tábory byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.