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Prezident vyzval k pomoci druhým, reakce ale nebyly jednotné. Pod příspěvkem Petra Pavla se střetly 2 tábory

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Dennívýzva
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Přicházející zima může být pro některé lidi těžkou zkouškou. Petr Pavel proto zveřejnil výzvu k dobročinnosti a připomněl, že ne každý má jistotu teplého domova a dostatku jídla.
Fotografie Petra Pavla

Fotografie Petra Pavla

Zdroj: Foto: Nextfoto, Petr Pavel na oslavě devadesátin Zdeňka Svěráka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 06:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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