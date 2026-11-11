Porota StarDance to kvůli Saře Sandevě pořádně schytává: Fanoušci nechápou rozdíl v bodování

Sara Prachař Sandeva si ve StarDance v posledních kolech vyslechla řadu výhrad, její příznivci ale mají pocit, že porota přehlíží, co se jí na parketu daří.
Taneční soutěž umí být pěkně neúprosná. Jeden večer se soutěžící dočkají pochvaly, další týden se probírají jejich chyby a body mohou rychle změnit náladu v daném páru. Své o tom jistě ví i herečka Sara Prachař Sandeva, která se letos na parketu StarDance představila po boku tanečníka Daniela Makovce. Jejich výkony vyvolávají rozdílné reakce a po posledním vystoupení se znovu otevřela otázka, zda je hodnocení poroty přiměřené, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali.
Když se pochvala potká s nízkými body
V pátém soutěžním večeru, který se konal v sobotu 7. listopadu, předvedli Sandeva s Makovcem slowfox. Do choreografie zapojili i folklorní prvky a porota některé její části i ocenila. Jana Burkiewiczová třeba zmínila zlepšení otoček a to, že herečce svědčí hravější projev. Současně jí ale doporučila zapracovat na držení těla a zpevnění středu těla. Celkově dvojice získala 26 bodů, což byl druhý nejnižší výsledek večera. Hůře dopadli pouze Tomáš Matonoha s Lenkou Norou Návorkovou, kteří měli 22 bodů.
Napětí se ale neobjevilo až v posledním kole. Už dřív se řešil také výkon jejího tanečního partnera Daniela Makovce. Zdeněk Chlopčík mu po jednom z vystoupení vytkl problémy s rytmem. „Ty jsi chodil, bohužel, hodněkrát mimo rytmus,“ zaznělo při hodnocení valčíku, za který od obávaného porotce pár obdržel pouhé tři body. Sandeva se svého partnera tehdy zastala slovy: „Daniel mi to nezkazil ani v jedné sekundě…“
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Porota hodnotí techniku, diváci často vnímají i emoce
Rozdílné reakce na vystoupení nejsou ve StarDance ničím výjimečným. Porotci se zaměřují na techniku, rytmus, držení těla, práci nohou nebo na „vystreté kolená“. Televizní divák ale sleduje celý obraz. Všímá si také energie, sympatií mezi tanečníky, hudby a toho, zda vystoupení působí přirozeně. Není proto překvapivé, že se jejich dojmy někdy rozchází.
My jsme si několika reakcí všimli na Instagramu soutěže, kde je sice jen bodové hodnocení, ale lidem to nedalo a k hodnocení si řekli své. Uživatelka rozárka napsala: „Já nechápu ty čtyři 8 u Marty Jandové, energie super, ale bylo tam spoustu chyb, dokonce jednu dobu byli s Martinem totalne nesynchronizovani, Sara byla daleko lepsi.“ Jistá Marie reagovala: „Sára o 6 bodů méně než Jandová, to se ta porota asi zbláznila a evidentně Sáře ubližují, to je nespravedlivý, asi dámám vadí, že je hezká a milá.“ Agáta zase napsala: „Sára si zasloužila mnohem více.“ Je tak evidentní, jak velkou vlnu podpory Sandeva má. Takových reakcí je tam totiž mnoho. Porota to naopak schytala za své hodnocení.
Zapomíná se však na druhou polovinu soutěže. Podle pravidel České televize mají hodnocení poroty a divácké hlasování stejnou váhu. Páry se v obou kategoriích seřadí podle dosaženého výsledku a následně získají body podle svého pořadí. Obě bodová hodnocení se pak sečtou. O pokračování v soutěži tedy nerozhodují pouze známky od porotců.
Jak reagovali naši čtenáři
Samozřejmě nám to nedalo a na názor jsme se zeptali i našich čtenářů. Rozeslali jsme celkem 280 e-mailů kontaktům z naší databáze a obdrželi jsme 63 odpovědí. Z nich bylo 51 od žen a 12 od mužů. Přibližně 63 % respondentů stálo na straně Sary Sandevy a její tanec považovali za lepší, než jak ho bodově ohodnotila porota, 26 % respondentů s hodnocením poroty souhlasilo a 11 % by dalo dvojici ještě méně bodů. Objevilo se také několik slovních hodnocení, z nichž jsme vybrali následující tři:
„Mně se Sára líbí čím dál víc. Je vidět, že na sobě maká, a její vystoupení mají příjemnou atmosféru. Ne všechno musí být jen o dokonalé technice.“ – Vlasta K.
„Porota má samozřejmě hodnotit chyby, ale někdy mi připadá, že u některých párů hledá hlavně to, co se nepovedlo. Sára si podle mě zaslouží i uznání za pokrok.“ – Kamil D.
„Já tu s porotou souzním. StarDance je taneční soutěž a nestačí jen hezký úsměv nebo roztomilý kukuč. Pokud má někdo nedostatky v technice, musí se to projevit i na známkách.“ – Eliška T.
Pro Saru Sandevu a Daniela Makovce tak bude důležité, zda dokážou v dalších kolech proměnit připomínky poroty v konkrétní zlepšení. Zároveň se ukáže, jak silnou podporu jim budou ochotni dát diváci. Jedno je jisté: nízké známky ještě neznamenají, že si pár na parketu nezískal své příznivce.
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Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Sara Sandeva pod palbou poroty ve StarDance: Fanoušci mluví o nespravedlnosti a závisti byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.