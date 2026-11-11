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„Pro lidi je někdy snazší poukazovat na nedokonalosti druhých než se zeptat, jak se jim daří,” říká peer konzultantka Eva Kastl

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Poruchy příjmu potravy nejsou jen o jídle a váze. Často se za nimi skrývá složitý vztah k sobě samému, potřeba kontroly i emoce, se kterými si člověk neví rady. Peer konzultantka Eva Kastl si prošla anorexií, opakovanými hospitalizacemi i dlouhou cestou k uzdravení. Dnes pomáhá lidem, kteří se potýk
„Pro lidi je někdy snazší poukazovat na nedokonalosti druhých než se zeptat, jak se jim daří,” říká peer konzultantka Eva Kastl

„Pro lidi je někdy snazší poukazovat na nedokonalosti druhých než se zeptat, jak se jim daří,” říká peer konzultantka Eva Kastl

Doba čtení 13 min

Článek byl publikován 11.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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