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S mým mozkem a s informacemi, které mám, si neumím představit, že bych proti Rusům nastoupil, říká Slovák Valábik

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Bývalý obránce Komety Brno Boris Valábik by proti ruské reprezentaci nenastoupil. Verdikt CAS podle něj rozhodl o právu, ne o morálce.
S mým mozkem a s informacemi, které mám, si neumím představit, že bych proti Rusům nastoupil, říká Slovák Valábik

S mým mozkem a s informacemi, které mám, si neumím představit, že bych proti Rusům nastoupil, říká Slovák Valábik

Zdroj: Sarah Connors / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.11.2026 07:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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