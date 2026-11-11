S mým mozkem a s informacemi, které mám, si neumím představit, že bych proti Rusům nastoupil, říká Slovák Valábik

Bylo 9. listopadu 2026, pět hodin odpoledne, a slovenský podcast Hokejový BOSS pouštěl do světa desátý díl třetí série. U stolu seděli Ondrej Rusnák, Stano Benčat a Boris Valábik. Padla otázka, kterou si teď kladou šatny po celé Evropě: nastoupil by proti Rusům? Valábik odpověděl jednoznačně. Proti ruskému týmu by na led nevyjel. Návrat ruského dresu do hokeje vnímá jako neslučitelný s válkou, která pořád trvá, s utrpením civilistů i s hrozbami, které Moskva posílá směrem k Evropě. Váhu tomu dodává hlavně to, odkud přichází. Slovenský svaz se zatím k bojkotu nepřidal a čeká, co rozhodne Rada IIHF. Valábik čekat nechce.
Co v podcastu zaznělo
Podle shrnutí, které druhý den zveřejnil
Sportnet, Valábik nejprve oddělil dvě roviny. Rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS) označil za „právní, ne morální“. Soud podle něj určil, co hokej smí. Neurčil, co je správné.
Pak přitvrdil. Při představě ruského dresu na ledě je mu prý „na zvracení“. Kdo by mu takový pocit chtěl upírat, „může si trhnout nohou“. Pro zabíjení, unášení dětí a okupaci cizí země podle něj „neexistuje výmluva“. Zmínil Buču, jaderné vyhrožování i únosy ukrajinských dětí.
Nejsou to obrazy z hokejového zákulisí, ale z veřejně známého kontextu války. Monitorovací mise OSN pro lidská práva zdokumentovala v Buči 73 zabitých civilistů a prověřovala dalších 105 případů. Generální tajemník NATO Mark Rutte na konci září 2026 reagoval na ruské jaderné výhrůžky výzvou, ať Moskva s jaderným vydíráním přestane.
Valábik přitom nemluví o nenávisti k lidem. Výslovně řekl, že s ruskými spoluhráči v minulosti vycházel dobře a nic proti nim osobně nemá. Zároveň ale přijímá princip, že sport nese kolektivní následky za to, co dělá stát. Sport podle něj nelze vydávat za ostrov oddělený od politiky. Sám se označil za Evropana a Slováka, kterému jde o zájmy Slovenska, své rodiny a vlastního národa.
Zazněla i citlivá slovenská nota. Slovenské hokejisty, kteří hrají v KHL, veřejně neshazoval, protože je bere jako „svůj tým“. Teď ale chce jasné slovo od lidí, kteří za slovenský hokej odpovídají.
Od Nitry přes NHL až do Brna
Valábik není komentátor z gauče. Odchovance Nitry si v roce 2004 vybrala v draftu Atlanta Thrashers, za kterou si zahrál NHL. Do Evropy se vrátil před sezonou 2012/13, kdy podepsal roční smlouvu s Kometou Brno. Za Kometu odehrál 29 zápasů a pak se vrátil do zámoří, do celku Portland Pirates v AHL. Po konci kariéry se usadil v médiích, moderuje a debatuje v podcastech.
V Česku je to známá tvář, ne vzdálený hlas ze Slovenska. Mluví jako bývalý reprezentant, který ví, jaké to je obléct národní dres. Nemusí hledat procesní kličky, nemusí vážit každé slovo kvůli disciplinární komisi. Může si dovolit stanovit hranici. Funkcionáři tenhle luxus nemají.
Verdikt, který Rusko vrátil do hry
Celý spor má jasnou časovou osu. Rada IIHF 21. ledna 2026 rozhodla, že Rusko kvůli bezpečnostním obavám nebude pro sezonu 2026/27 začleněno zpět. Disciplinární rada IIHF toto rozhodnutí 25. května zrušila a vrátila věc Radě. Ta v červenci znovu řekla ne. Ruská hokejová federace se odvolala k CAS a 30. října 2026 uspěla.
Podle tiskové zprávy CAS, kterou převzal odborný web
Sports Law & Taxation, panel v případu CAS 2026/A/12753 dospěl k závěru, že IIHF nepředložila dostatečné důkazy pro právní podmínky, za nichž by ruské týmy mohly zůstat mimo soutěže. Šlo zatím jen o výrok rozhodnutí, plné odůvodnění mělo teprve přijít. Arbitráž tedy neposuzovala, zda je ruská účast morálně přijatelná. Posuzovala, zda IIHF unesla důkazní břemeno. Valábikova věta o právu a morálce sedí přesně.
Rusko se má vrátit na pět šampionátů:
Turnaj Místo Termín MS juniorů do 20 let Kanada 26. 12. 2026 až 5. 1. 2027 MS žen do 18 let Česko (Ostrava) 8. až 16. 1. 2027 MS mužů do 18 let USA 22. 4. až 2. 5. 2027 MS mužů Německo 14. až 30. 5. 2027 MS žen Kanada listopad 2027
IIHF ještě týž den vyjádřila zklamání. S verdiktem nesouhlasí, protože své kroky stavěla na bezpečnosti účastníků a integritě soutěží. Autoritu CAS ale respektuje a bude postupovat podle verdiktu. Rada se sešla na dvoudenním jednání 2. a 3. listopadu. Ve stanovisku ze 4. listopadu pak federace vyjmenovala, co jí leží v cestě: víza, vstupní požadavky, bezpečnost, logistika, ubytování, formát soutěží a hlavně málo času. 7. listopadu oznámila, že otevírá jednání se všemi dotčenými svazy, včetně ruského.
Týž den IIHF zvlášť rozhodla, že Bělorusové na juniorský ani seniorský šampionát 2027 nepojedou. Bělorusko se k CAS v této věci nedostalo, Rusko ano. Dva sousední případy tak skončily opačně.
Evropa říká ne, Slovensko čeká
Zatímco IIHF hledá, jak verdikt vykonat, část Evropy si hranici nakreslila sama. Finský svaz 2. listopadu oznámil, že proti Rusku hrát nebude, dokud trvá útočná válka proti Ukrajině, a začal skládat širokou koalici. Švédsko o den později deklarovalo, že jeho reprezentace proti ruským týmům nenastoupí. Turnaje přitom bojkotovat nechce, odmítá jen konkrétní zápasy. Lotyšsko se ve stejný den přihlásilo k linii, kterou drží od roku 2022. Agentura AP mezi odmítající řadí také Norsko, Dánsko, Rakousko a Česko.
Český hokej 30. října uvedl, že ho verdikt „velice nepříjemně překvapil“ a že s ruskou účastí během agrese na Ukrajině nesouhlasí. Generální sekretář Jan Černý v pozdějším
prohlášení Českého hokeje zdůraznil, že Česko je zajedno s Finskem, Švédskem a dalšími svazy. Výkonný výbor řeší konkrétní postup, jak zápasy s Ruskem odmítnout. Svaz zároveň s vládou probírá dopady na lednový turnaj žen do 18 let v Ostravě, včetně vízových možností. Z hráčů se ozval brankář Dominik Frodl: rozhodnutí se mu nelíbí, nesouhlasí s ním a odsuzuje ho. Útočník Jan Myšák řekl, že stojí za svazem.
Slovenský svaz (SZĽH) zvolil jiný tón. Podle stanoviska, které citoval Šport.sk, respektuje rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů a čeká na další postup Rady IIHF. Hlubší zdůvodnění zatím nezaznělo. Právě tady se podle nás Valábikova slova lámou do politiky: slovenský svaz čeká na proceduru, zatímco jeho bývalý reprezentant už má jasno.
Tlak přitom nepřichází jen ze šaten. Podle AP chce Škoda své zapojení přehodnotit, Strauss by se vzdal loga a zvažuje odchod, omezení podpory signalizují i Nokian Tyres a AJ Products. Morálka se tu potkává s penězi.
Co hrozí tomu, kdo nenastoupí
Gesto „proti Rusku nehrajeme“ zní silně, pravidla IIHF ho ale před tresty nechrání. Článek 66 o kontumaci říká, že pokud tým nesplní pravidla nutná k odehrání zápasu, může rozhodčí se souhlasem IIHF utkání zrušit. O výsledku pak rozhodne příslušný orgán a může přidat další disciplinární opatření. Článek 28 umožňuje vyšetřit incidenty a potrestat hráče, trenéry, realizační týmy i funkcionáře. Výjimku pro politický či morální bojkot veřejně dostupné zdroje neuvádějí. Konkrétní sankci IIHF k 10. listopadu veřejně neupřesnila.
Pro Česko a Slovensko je to velmi konkrétní problém. Na seniorském šampionátu v Německu hrají oba týmy ve skupině B v Düsseldorfu spolu s Kanadou, USA, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Rozpis už je venku: Česko otevírá 14. května proti Norsku, se Slovenskem hraje 24. května, o den později s Kanadou. Rusko v tom programu není. Jeho návrat by znamenal zásah do turnaje, který se už prodává a propaguje, ne pouhé doplnění volného místa.
Pokud by Rusové skončili ve stejné skupině, dá se čekat, že by Češi i Slováci stáli před stejnou volbou. Jen jejich svazy by k ní přicházely z opačných stran.
Valábik svou volbu udělal u mikrofonu, bez rizika kontumace a disciplinárky. Funkcionáři ji budou dělat s článkem 66 před očima. Rozpis v Düsseldorfu zatím vypadá stejně jako v červnu, kdy se o návratu Ruska nemluvilo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek