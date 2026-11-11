Sladká dobrota z obyčejného ovoce: Nenáročný dezert ukazuje, že i jednoduché recepty mohou vypadat slavnostně

Sladká dobrota z obyčejného ovoce: Nenáročný dezert ukazuje, že i jednoduché recepty mohou vypadat slavnostněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie k ovocnému dezertuZdroj: Foto: Cooky.cz, Ovocný dezert, který nezachraňuje jen přezrálé ovoce: Lehká sladká tečka, co udělá parádu i ve všední den
Článek byl publikován 11.11.2026 06:20
Rodinná firma Zamlsej po 6 letech ukončuje provoz. Majitelky se chtějí věnovat rodině a novým životním...
Kolem 11. listopadu je u nás doma o vůně postaráno. Svatomartinské rohlíčky s makovopovidlovou náplní peču...
Zabijačka patří k nejsilnějším tradicím české kuchyně. Nejde jen o jitrnice nebo tlačenku-za každým...
Makový závin je přesně ten typ pečení, u kterého se vyplatí nehonit se. Když těstu dáte klid a makovou...
Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...Všechny články tohoto autora →
- Piškotový dortík Kávenka se smetanovo-malinovým krémem: Nostalgický kousek z cukrárny, který zvládnete doma
- Čokoládové bomby, které si lidé oblíbili, zmizí z prodeje. Jejich výrobce oznámil konec
- Svatomartinské rohlíčky s makovo-povidlovou náplní: Tradiční voňavé pečivo, které k listopadu neodmyslitelně patří
- Test znalostí tradiční zabijačky: Pod skóre 7/10 by milovníci české kuchyně skončit neměli