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Zpráva o nedoručeném balíku může připravit o peníze. Pozor na doplatek několika korun

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Balík údajně čeká na doplnění adresy a k jeho doručení chybí malý poplatek. Podobná SMS nebo e-mail může přijít i ve chvíli, kdy zásilku skutečně očekáváte. Odkaz však může vést na falešnou platební stránku, která sbírá údaje karty. Než něco vyplníte, ověřte doručení jinou cestou.
Zpráva o nedoručeném balíku může připravit o peníze. Pozor na doplatek několika korun

Zpráva o nedoručeném balíku může připravit o peníze. Pozor na doplatek několika korun

Zdroj: katemangostar / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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