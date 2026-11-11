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Čtyři studenti odnesli z opatství britský korunovační kámen. Jeho úlomky se pak desítky let ukrývaly v domácnostech

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Na Boží hod vánoční roku 1950 zmizel z Westminsterského opatství Kámen osudu, historický symbol skotské královské moci. Odnesli jej čtyři mladí Skotové, kteří chtěli památku vrátit do své země a podpořit požadavek samosprávy. Při manipulaci se těžký pískovcový blok rozlomil. Po jeho opravě putovaly menší úlomky do domácností, rodinných sbírek i šperků a některé se dostaly až do Austrálie. Jejich další osudy historici podrobněji doložili teprve po mnoha desetiletích.
Čtyři studenti odnesli z opatství britský korunovační kámen. Jeho úlomky se pak desítky let ukrývaly v domácnostech

Čtyři studenti odnesli z opatství britský korunovační kámen. Jeho úlomky se pak desítky let ukrývaly v domácnostech

Zdroj: Magnific
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 06:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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