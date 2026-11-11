Čtyři studenti odnesli z opatství britský korunovační kámen. Jeho úlomky se pak desítky let ukrývaly v domácnostech

Kámen známý také jako Kámen ze Scone působí na pohled nenápadně. Není posázený drahokamy a jeho cenu nelze vysvětlit vzácností materiálu. Význam získal jako součást obřadů skotských panovníků, doložených například při nástupu Alexandra III. roku 1249. V roce 1296 jej anglický král Eduard I. odvezl jako válečnou kořist do Londýna. Přemístění mělo také politický význam: panovník si přivlastnil předmět spojený s vládou nad sousedním královstvím. Pro Skoty se proto kámen postupně stal připomínkou vlastní státnosti i jejího potlačení.
Čtveřice nechtěla kámen prodat
V Londýně vzniklo pro kámen zvláštní dubové korunovační křeslo. Bylo zhotoveno kolem let 1300 až 1301 a pískovcový blok se umístil pod jeho sedadlo. Při korunovacích tak nad skotskou památkou usedali angličtí a později britští panovníci. Původní dřevěné obložení kámen zakrývalo, v průběhu staletí se ale část výzdoby poškodila a odstranila. Předmět proto nebyl uložen jako samostatný exponát, který by stačilo zvednout z podstavce. Jeho vyjmutí z historického křesla představovalo další překážku pro lidi, kteří se rozhodli odnést jej tajně.
Skupinu tvořili Ian Hamilton, Gavin Vernon, Kay Mathesonová a Alan Stuart. Jejich motiv nebyl finanční. Spojovala je podpora skotské samosprávy a snaha upozornit na ni prostřednictvím výrazného symbolu. Hamilton studoval práva, Vernon technický obor a Mathesonová se připravovala na učitelské povolání. Do Londýna vyrazili 22. prosince 1950 a v průběhu Vánoc uskutečnili plán, který vyvolal rozsáhlé pátrání. Kámen vážil přibližně 152 kilogramů a měřil zhruba 66 krát 40 krát 28 centimetrů. Od začátku tedy nešlo o předmět, který mohl jediný člověk nenápadně schovat pod kabát.
Pískovec praskl na dvě části
Při vyjímání a přenášení se blok rozlomil. Odvoz se tím zkomplikoval a obě části musely být ukryty a přepraveny odděleně. Větší díl se dočasně nacházel v Kentu, než se postupně dostal do Skotska. Následnou opravu provedl kameník Robert, zvaný Bertie, Gray. Nešlo pouze o technické slepení předmětu: opravený kámen měl znovu plnit veřejnou symbolickou roli. Při práci se oddělily také menší části, které si Gray ponechal a následně předával dalším lidem. Hlavní blok a drobné fragmenty tak začaly žít rozdílnými osudy.
Dne 11. dubna 1951 byl opravený kámen nalezen v opatství Arbroath. Výběr místa navazoval na další významný symbol skotských dějin, prohlášení o nezávislosti z roku 1320. Následoval návrat do Londýna, ale účastníci akce nebyli trestně stíháni. Úřady dospěly k závěru, že stíhání není ve veřejném zájmu. Tím ovšem nezmizela politická otázka, komu památka patří a kde má být uložena. Kámen se znovu účastnil britských korunovačních obřadů, zatímco ve Skotsku pokračovala debata o jeho navrácení.
Geologické rozbory přinesly další poznatky nezávislé na politických legendách. Analýza vzorků v roce 1998 ukázala podobnost s devonskými pískovci z okolí Perthu, zejména poblíž Scone. Shoda barvy, minerálů a struktury podporuje místní původ, sama však neurčuje jediný konkrétní lom. Vrstvení horniny prozradilo i neobvyklý detail: hladká horní plocha bloku byla původně spodní stranou usazené vrstvy. Vzhledem ke geologickému uložení tedy kámen stojí obráceně. Nejde o závadu korunovačního obřadu, ale o stopu vzniku horniny v dávném říčním prostředí.
Část úlomků skončila v přívěscích
Výzkum zveřejněný roku 2025 popsal 34 očíslovaných fragmentů a další neočíslované kousky. Gray je rozdával příbuzným, přátelům, politickým sympatizantům a novinářům, někdy s dopisem potvrzujícím původ. Jeden úlomek se uchovával v krabičce od zápalek, jiné byly zasazeny do šperků. Část putovala do Austrálie a skončila v muzejní sbírce. Zdaleka ne všichni vlastníci o památce veřejně mluvili. V některých rodinách se předávala spolu s vyprávěním o člověku, který ji kdysi získal, a její historie se znovu otevírala až při pozdějším bádání.
Nešlo však výhradně o tajné rodinné vzpomínky. Politička Winnie Ewingová měla fragment v přívěsku a další získala Margo MacDonaldová po volebním úspěchu roku 1973. Pro tyto majitelky byl malý kus pískovce také veřejně srozumitelným politickým symbolem. Samotný vzhled kamínku ale jeho původ nedokazuje. U jednotlivých exemplářů je nutné sledovat doprovodné listiny, předávání mezi vlastníky a tam, kde je to možné, také materiálové zkoumání.
Jednomu fragmentu pravost potvrdily testy
V květnu 2024 byly zveřejněny výsledky analýz úlomku předaného politickým představitelům v roce 2008. Odborníci nedestruktivně porovnali strukturu zrn, jejich tvar, barvu a další vlastnosti s dřívějšími rozbory hlavního kamene. Výsledky spolu s doloženým rodinným původem podpořily závěr o pravosti s velmi vysokou mírou jistoty. Tento výsledek se však vztahuje ke zkoumanému kusu, nikoli automaticky ke všem fragmentům, které někdo uchovává doma. Vedle odštěpků spojených s událostmi roku 1950 existují také starší geologické vzorky odebrané pro vědecké zkoumání už v 19. století.
Samotný velký kámen byl oficiálně vrácen do Skotska roku 1996. Pro korunovaci Karla III. v květnu 2023 znovu odcestoval do Westminsterského opatství, protože možnost jeho použití při britských korunovacích zůstala zachována. Od otevření nového muzea v Perthu v březnu 2024 je vystaven právě tam, nedaleko původního Scone. Zatímco návštěvník může hlavní památku spatřit v expozici, drobné části stále vyžadují samostatné pátrání. Ověřený úlomek, rodinný dopis a geologický vzorek přitom nejsou zaměnitelné: každý má jiný doložený původ a jinou cestu od kamene ke svému dnešnímu držiteli.
Použité zdroje: blog.historicenvironment.scot, westminster-abbey.org, policemuseum.org.uk, sal.org.uk, gov.scot, bgs.ac.uk, perthmuseum.co.uk