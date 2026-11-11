Bývalý kapitán Sparty Haraslín vyměnil bezpečí za peníze. Noční útěk před raketami

Telefon se rozezní uprostřed noci. Na displeji svítí výstraha a člověk v první chvíli neví, co má dělat. Takhle popsal své saúdské noci Lukáš Haraslín, ještě před pár měsíci kapitán pražské Sparty. „Celkem se bojím,“ přiznal slovenský reprezentant v rozhovoru pro Denník Šport. Vyprávěl, že se už musel schovat a pak slyšel výbuch. Jeho slova převzala slovenská i česká média během listopadového srazu reprezentace před zápasy Ligy národů s Faerskými ostrovy a Kazachstánem. Na tiskové konferenci pak dodal, že je momentálně v bezpečí a všechno je v pořádku. Za touhle výpovědí ale nestojí jen jedna nepříjemná noc. Haraslín se přestěhoval do země, před cestami na jejíž celé území české ministerstvo zahraničí varuje.
Pět let jistoty na Letné
V Praze měl Haraslín všechno, co si fotbalista ze střední Evropy může přát. Do Sparty přišel v roce 2021 a za pět sezon se z nového křídelníka stal kapitánem. Bilanci shrnuje klubový text Loučí se Lukáš Haraslín:
- 194 soutěžních zápasů
- 59 gólů a 36 asistencí
- dva ligové tituly a domácí pohár
- podíl na návratu Sparty do Ligy mistrů
V poslední ligové sezoně za Letenské nastřílel 13 branek. Byl tváří týmu, oporou slovenské reprezentace a jeho život se odehrával ve standardním evropském prostředí. Největší starostí byl výsledek o víkendu.
Dne 12. srpna 2026 Sparta oznámila jeho odchod. Novým klubem se stal saúdský Al Fateh a smlouva podle zveřejněných informací platí do roku 2029.
Nabídka, kterou šlo těžko odmítnout
Kolik Haraslín v Saúdské Arábii vydělává, oficiálně nikdo neřekl. Média se ale předhánějí v odhadech a jejich rozptyl je obrovský. Za přestup měla Sparta podle ČT sport a agentury TASR inkasovat zhruba 150 milionů korun, slovenský Šport.sk uvádí střízlivější rozpětí 110 až 140 milionů. Spekulace o ještě vyšší částce se nepotvrdily.
U platu se odhady rozcházejí ještě víc. Sportnet píše o 74 až 98 milionech korun ročně, Pravda a Športweb přišly s údajem kolem 12,5 milionu měsíčně, tedy zhruba 150 milionů za rok. Ani jedno číslo není potvrzené. I při nejnižším odhadu jde ale o částku, na kterou by si hráč v české lize vydělával desítky let.
Sám Haraslín o penězích nemluví, mluví o rozhodnutí. Pro Slovenský fotbalový svaz řekl, že šlo o jedno z nejtěžších rozhodnutí v jeho životě, které řešil kvůli rodině i kvůli sobě. Při loučení se Spartou připustil, že nabídka se odmítala těžko. Rodina za ním měla dorazit, až vyřeší dobré bydlení. Ze saúdského angažmá popisoval vřelé přijetí v rodinném klubu, ale také tvrdou aklimatizaci a teplotní šoky.
Výbuchy v jeho vyprávění tehdy nefigurovaly.
Výstrahy, které neznají hranice měst
Raketové a dronové útoky na Saúdskou Arábii vedou jemenští Húsiové, hnutí podporované Íránem. Agentura Reuters 13. července 2026 informovala o jejich prvních raketách po letech relativního klidu, čímž skončilo období křehkého příměří. Na podzim konflikt eskaloval. Saúdská Arábie a jemenská vláda spustily ofenzivu u strategického průlivu Bab al-Mandab a Húsiové odpověděli útoky na saúdské cíle.
AP v listopadu popsala, že Húsiové hlásili zásahy cílů včetně letiště Krále Chálida v Rijádu. Agentura přitom upozorňuje, že jejich tvrzení nelze vždy nezávisle ověřit. Saúdská strana je ale obviňuje z odpalování balistických a řízených střel na hlavní město i na další oblasti. Výstrahy se objevily také v Džázánu, Nadžránu či Abhá na jihu země.
Fotbalu se to už dotklo přímo. Zápas Al-Nassru v asijské Lize mistrů v Rijádu musel být po bezpečnostní výstraze odložen o hodinu. AP tehdy uvedla, že ve městě byly slyšet exploze a civilní ochrana rozesílala varování na telefony.
Al Fateh přitom v Rijádu nesídlí. Klub má podle oficiálního webu adresu v Al-Mubarrazu v oblasti Al-Ahsa na východě země. Uklidnění to ale nepřináší. Ministerstvo zahraničních věcí ČR k 24. říjnu 2026 varuje před cestami do celé Saúdské Arábie, včetně přestupů na letištích. Důvodem jsou opakované útoky na letiště, energetickou infrastrukturu a vojenské a strategické cíle. Riziko tedy úřad posuzuje celostátně, ne podle měst.
Když přijde poplach, platí podle saúdské civilní ochrany a českého ministerstva několik pravidel:
- zůstat v klidu a řídit se oficiálními pokyny,
- přesunout se dovnitř budovy, ideálně do vnitřní místnosti bez oken,
- hledat úkryt, který chrání i před troskami raket, dronů a roztříštěným sklem,
- vyhnout se balkonům, střechám a otevřeným prostranstvím,
- nefotit ani nenatáčet zásahy protivzdušné obrany či trosky.
Čechům, kteří do země přesto jedou, ministerstvo doporučuje zaregistrovat se v systému DROZD a počítat s rušením či odkloněním letů. Jaký vnitřní protokol má pro hráče Al Fateh nebo saúdská liga, veřejně známo není. Haraslínovo „v první chvíli nevíte, co dělat“ naznačuje, že ani profesionální fotbalista nemá na takovou noc připravený scénář.
Hancko řekl ne
Haraslín nebyl jediný slovenský reprezentant, kterého lákaly saúdské peníze. Obránce Dávid Hancko měl na stole nabídku Al-Nassru, klubu Cristiana Ronalda. S rodinou ji podle rozhovoru pro Livesport racionálně zvažovali, jenže přestup se protahoval. Nakonec zamířil do Atlética Madrid.
Podle španělského deníku AS nebyl Al-Nassr jeho první volbou, protože chtěl zůstat v Evropě. Zároveň přiznal, jak extrémní saúdská nabídka byla: v Atléticu by prý musel hrát dvacet let, aby si vydělal tolik jako v Al-Nassru.
Dva spoluhráči z reprezentace a dvě cesty. Hancko zvolil sportovní prestiž a evropskou jistotu, Haraslín finanční zabezpečení a novou kapitolu. Podle nás tu nejde o morální soud. Saúdské nabídky jsou nastavené tak, aby se odmítaly co nejhůř. Haraslínův příběh jen ukazuje, že součástí balíčku může být i něco, co v žádné smlouvě nestojí.
Góly navzdory probdělým nocím
Sportovně se bývalý sparťanský kapitán po pomalejším startu rozehrál. Podle infotbal.cz se v posledních třech klubových zápasech trefil dvakrát, TA3 píše, že patří k oporám Al Fatehu, kterému se jinak výsledkově nedaří. Livesport mu k poslední aktualizaci připisuje sedm ligových startů a jeden gól. Na Letné byl zvyklý na jiná čísla, adaptace ale zjevně běží.
Jak noční poplachy zvládá psychicky, podrobněji nepopsal. Otevřeně přiznává strach, zároveň ujišťuje, že je v pořádku. Přestupu veřejně nelituje a o návratu do Evropy nemluví. Smluvně je v Al Fatehu vázán do roku 2029. Jaké výstupní klauzule smlouva obsahuje a jak snadno by mohl případně odejít, veřejně známo není.
Pokud by konflikt s Húsii dál eskaloval, dá se čekat, že podobné otázky budou řešit i další evropští hráči v saúdské lize. Odložený zápas Al-Nassru ukazuje, že výstrahy se netýkají jednoho hráče, ale všech na stadionech, v hotelech i v bytech.
Ještě před půl rokem zvedal Haraslín nad hlavu ligový pohár s kapitánskou páskou na rukávu. Dnes mu telefon na nočním stolku může kdykoli oznámit, že je čas vstát a jít do místnosti bez oken. Tuhle položku žádný odhad platu nezahrnuje.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl