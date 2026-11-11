Britský test IQ seřadil řidiče podle značky auta. Škoda vede s 99 body, Land Rover končí poslední

Do ankety se pustil britský portál Scrap Car Comparison, který se živí výkupem vysloužilých aut, a přizval k ní agenturu Censuswide. Respondenti nejdřív vyplnili, čím jezdí, a pak absolvovali krátký test logického uvažování. Výsledky se zprůměrovaly podle značky a vznikla tabulka, nad kterou se v britských garážích nejspíš pozvedlo nejedno obočí. Majitelé škodovek dosáhli průměru 99,00 bodu a předstihli všech jednadvacet dalších značek, včetně Mercedesu, Audi i BMW. Na opačném konci se ocitli šoféři Land Roverů s 88,58 bodu. Propast mezi prvním a posledním místem tedy činí 10,42 bodu. Spočítali jsme, jak daleko za vítězem zůstaly ostatní značky.
Kompletní žebříček IQ řidičů: od Škody po Land Rover
Celé pořadí podle primárních dat
Scrap Car Comparison vypadá takto. Doplnili jsme ztrátu každé značky na Škodu.
Pořadí Značka Průměrné IQ Ztráta na Škodu 1. Škoda 99,00 0,00 2. Suzuki 98,09 0,91 3. Peugeot 97,79 1,21 4. Mini 97,41 1,59 5. Mazda 95,91 3,09 6. Toyota 95,76 3,24 7. Vauxhall 95,11 3,89 8. Mercedes-Benz 94,74 4,26 9. Nissan 94,71 4,29 10. Seat 94,71 4,29 11. Citroën 94,29 4,71 12. Hyundai 93,52 5,48 13. Renault 93,41 5,59 14. Audi 93,25 5,75 15. Kia 93,01 5,99 16. Honda 92,88 6,12 17. Ford 92,75 6,25 18. Volvo 92,40 6,60 19. Volkswagen 92,25 6,75 20. BMW 91,68 7,32 21. Fiat 90,14 8,86 22. Land Rover 88,58 10,42
Vauxhall na sedmé příčce je značka, pod kterou se v Británii prodává Opel. Pokud v tabulce hledáte svou značku marně, mohla patřit k pětici, kterou autoři vyřadili. Zkoumali totiž 27 výrobců, jenže u pěti z nich nenasbírali dost odpovědí.
Těsná špice, prémiové značky v závěsu
Čelo pelotonu připomíná fotofiniš. Suzuki od Peugeotu dělí pouhých 0,30 bodu, Peugeot od Mini dalších 0,38. První čtveřice se vejde do rozpětí necelých 1,6 bodu. Teprve Mazda na páté pozici citelněji odpadá, o 1,50 bodu za Mini.
Zajímavější obrázek se rýsuje, když se podíváme, kam se rozprchly prestižní značky. Mercedes-Benz se jako jediný z luxusní čtveřice protlačil do první desítky, ale i on na Škodu ztrácí 4,26 bodu. Audi uvízlo uprostřed na čtrnáctém místě, BMW až na dvacátém se ztrátou 7,32 bodu. A Land Rover, symbol venkovských sídel i londýnských čtvrtí s drahými nájmy, uzavírá pořadí.
Volkswagen dopadl hůř než jeho vlastní dceřiné značky. Koncernová Škoda vede, Seat drží desátou příčku, zatímco mateřská značka z Wolfsburgu skončila devatenáctá. Rodinné večeře v koncernu Volkswagen by po zveřejnění tabulky mohly mít zajímavou atmosféru.
Podle nás z tabulky vystupuje čitelný vzorec. Vrchní patra ovládly dostupné, praktické a nenápadné značky, kdežto část prémiového segmentu se propadla do druhé půlky. „Chytrá volba“ v tomto britském vzorku vychází spíš na auta, která člověk kupuje rozumem než pro efekt na parkovišti před kanceláří.
Jak test vznikl a nakolik mu věřit
Metodika je prostá. Šetření proběhlo podle primárního zdroje v lednu 2023 a zahrnulo 2 024 britských řidičů. Test měl dvacet otázek a autoři se inspirovali online kvízem webu arealme.com. Kromě značky sledovali i barvu auta, druh pohonu a to, zda řidič vozí registrační značku na přání.
Doplňkové tabulky přidávají další kuriozity. Nejlépe vyšli majitelé bílých aut s průměrem 95,71, šedá a červená následují těsně za nimi. Zelená auta naopak uzavírají pořadí s 88,43 bodu, tedy dokonce pod úrovní Land Roveru. U pohonu vede benzin (94,35) před hybridy (93,89) a naftou (92,91), elektromobily skončily čtvrté s 90,19. Příčinnou souvislost studie nenabízí, pouze konstatuje, co naměřila.
S odstupem se na anketu podívali statistici z německého institutu RWI Essen, kteří v rubrice
Nestatistika měsíce (Unstatistik des Monats) pravidelně rozebírají sporná čísla v médiích. Vytýkají průzkumu, že neuvádí intervaly spolehlivosti ani velikost skupin u jednotlivých značek. Podle jejich přibližného přepočtu se nejistota u všech značek překrývá s celkovým průměrem, takže rozdíly mohou mít na svědomí i náhoda. Upozorňují také, že při srovnávání 22 značek roste pravděpodobnost falešně významných výsledků. Klasické IQ testy jsou navíc kalibrované na průměr 100, zatímco tady celý soubor osciluje kolem 94. To ukazuje spíš na nepřesnost zkráceného testu než na hromadnou intelektuální krizi britských silnic. Němečtí statistici to shrnuli suše: přesednutím z BMW do Škody nikdo na rozumu nezíská.
Majitelé aut ze spodních pater se ovšem nemusejí cítit dotčeni. Sami autoři připomínají, že běžně udávané pásmo průměrné inteligence sahá od 85 do 115 bodů. Land Rover s 88,58 se do něj pohodlně vejde.
Proč Škoda u Britů boduje i mimo testy IQ
Z českého pohledu může vítězství mladoboleslavské značky v Británii působit jako domácí kuriozita. Ve Spojeném království však Škoda patří k pevným sázkám. Podle tiskové zprávy britské pobočky zaregistrovala Škoda v roce 2025 rekordních 83 304 nových aut a vyšplhala na tržní podíl 4,1 %. Rostla u soukromých zákazníků i ve firemních flotilách, kde v kategorii velkých podnikových vozových parků zaznamenala 27 672 registrací.
Silné tempo držela po celý rok. Data britského svazu výrobců a prodejců
SMMT ukazovala za období od ledna do října 2025 celkem 78 345 registrací Škody a stejný podíl 4,1 %. V samotném říjnu značka prodala 6 832 aut a její podíl vystoupal na 4,5 %.
Tabulka IQ ovšem tržní sílu neodráží. Land Rover za stejné období zaregistroval 53 769 vozů a BMW dokonce 100 256, tedy víc než Škoda. Poslední příčka v anketě tak britské zákazníky od nákupu zjevně neodrazuje.
Podle nás výsledek ankety zapadá do obrazu, který si Škoda v Británii léta pečlivě buduje. Tamní kupec škodovky bývá pragmatik, ať soukromník, nebo správce firemní flotily: chce velký kufr, rozumnou cenu, solidní výbavu a auto, které se nepředvádí. Britský motoristický tisk ji roky oceňuje jako volbu, za kterou se nikdo nemusí stydět, ale kterou se ani nemusí chlubit. Titul značky nejchytřejších řidičů na tuto pověst střízlivé rozvahy navazuje skoro dokonale. Pro marketingové oddělení v Milton Keynes je to reklama, jakou by si za peníze nekoupilo.
Pro Česko žádná podobná data neexistují. Výsledek by se tu nejspíš rozcházel už proto, že Škoda u nás tvoří velkou část vozového parku a její řidiči představují průřez celou společností. V Británii si ji naopak vybírá užší skupina kupců, kteří ji vědomě hledají.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková