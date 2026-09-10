Starostka pronajímá apartmány, levně bydlí v obecním bytě: „Pyšná na to nejsem.“

Starostka s vysokým příjmem žijící v obecním bytě s nízkým nájemným: situaci připomínající – byť v menším rozsahu – nedávnou kauzu ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové řeší před komunálními volbami i obec Předklášteří u Tišnova. Starostka Petra Bendová využívá obecní byt, ačkoli v obci trvale nežije a pronajímá navíc své vlastní apartmány v jiné části republiky. Sama přitom psala pravidla, která tento souběh zakazují.
Na to, že starostka Předklášteří Petra Bendová dostala od obce přidělený levný nájemní byt, upozornil jako první server Novinky.cz.
Za byt s výměrou 42 metrů čtverečních platí 5289 korun měsíčně. Komerční nájmy srovnatelných bytů v okolí jsou přitom nejméně dvojnásobné.
Kromě platu za výkon starostovské funkce ve výši zhruba 85 tisíc má starostka příjem i z pronájmu dvou apartmánů v domě v Jeseníkách, který spoluvlastní.
Pravidla platí, pokud rada nerozhodne jinak
Právě vlastnictví nemovitosti však podmínky pro přidělování obecních bytů v Předklášteří výslovně zakazují. Pod těmito pravidly z roku 2020 je podepsána sama starostka Bendová.
To, že je spolumajitelkou nemovitosti, radním obce při podání žádosti o obecní byt v roce 2024 řekla. Ti jí žádost přesto schválili, pravidlům navzdory.
Podle starostky jí obecní byt dnes stejně jako předloni při podání žádosti pomáhá řešit situaci po rozchodu s manželem a s péčí o děti. „Nejsem na to pyšná, ale že bych se za to musela hrozně stydět…“ dodává.
„Schválená kritéria přidělování obecních bytů umožňují Radě obce rozhodnout a zhodnotit potřebnost přidělení bytu žadateli,“ odpověděla obec na dotaz redakce podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
O stejný byt se pár měsíců před starostkou ucházeli dva další zájemci. Jeden nabídku po telefonickém oslovení obcí odmítl, pro druhého byl byt málo bezbariérový. Nakonec se přihlásila starostka a uspěla. Vyplývá to z přehledu podaných žádostí, které HlídacíPes.org obdržel také na základě infozákona.
Příjem starostky z pronájmu apartmánů se při posuzování její žádosti o obecní byt nezkoumal, stejně jako ho obec nezkoumá u žádného z uchazečů.
Podle starostky Bendové jdou její příjmy z pronájmu apartmánů na splácení několikamilionové hypotéky. Sama bydlí v pronájmu zhruba 35 kilometrů od obce. Obecní byt s nízkým nájemným přímo v Předklášteří považuje za přiměřenou součást své funkce.
„Nejsem na to pyšná, ale...“
„Dojíždím dva, tři dny, trávím čas na cestě a je to pro mě velká úleva po nějakých delších schůzkách. Jednání jsou odpoledne, protože většina starostů tu není uvolněných,“ říká s tím, že obecní byt jí dnes stejně jako předloni při podání žádosti pomáhá řešit situaci po rozchodu s manželem a s péčí o děti. „Nejsem na to pyšná, ale že bych se za to musela hrozně stydět…“ dodává.
Ne všichni v obci to ale vidí stejně. Starostčino bydlení v levném obecním nájmu kritizuje například Antonín Stejskal, který letos také kandiduje do zastupitelstva za konkurenční Sdružení Naše Předklášteří.
„Starosta by měl žít v obci, za kterou kandiduje, a dodržovat nastavená pravidla, která platí pro všechny občany bez rozdílu. Paní starostka pravidla pro přidělení obecního bytu dlouhodobě porušuje a navíc jí to přijde v pořádku, žádná sebereflexe. Je to špatná zpráva pro mladé rodiny a seniory s nižšími příjmy, kteří by levný obecní byt rádi využili,“ říká Stejskal.
Sám by chtěl v případě úspěchu ve volbách tlačit na to, aby nabídku volných bytů obec aktivně zveřejňovala. Celkem má Předklášteří dvacet obecních bytů.
Záleží na volbách
Starostka Bendová tvrdí, že sama žádným zájemcům obecní byt neblokuje. Žadatelé podle ní buď nesplňují kritéria naléhavé bytové potřeby s malými dětmi, nebo je pro ně zrovna jí využívaný byt příliš malý.
Kdyby ve volbách uspěla a zůstala ve funkci, na svém bydlení nic měnit nechce. „Pokud tu funkci obhájím, tak bych v tom pokračovala takhle dál. Je to stejný nájem jako všem ostatním. Sociální byty nikdy obec neměla, naopak se snažíme ještě ty nájmy navyšovat tak, jak nám to umožňuje zákon, o nějakou investici, kterou tam provedeme.“
Levné bydlení starostů v obecních bytech se stalo celostátním tématem kvůli letošní kauze ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové.
Ta dříve jako starostka a místostarostka města Bílina využívala rovněž obecní byt v centru města za cenu výrazně pod tržní hladinou. Když ze starostovské funkce přešla na ministerstvo, přestěhovala se do jiného obecního bytu.
Ani Mrázová ve využívání obecního bytu s netržně nízkým nájemným neviděla problém.