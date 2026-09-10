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Starostka pronajímá apartmány, levně bydlí v obecním bytě: „Pyšná na to nejsem.“

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Starostka s vysokým příjmem žijící v obecním bytě s nízkým nájemným: situaci připomínající – byť v menším rozsahu – nedávnou kauzu ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové řeší před komunálními volbami i obec Předklášteří u Tišnova. Starostka Petra Bendová využívá obecní byt, ačkoli v obci trvale nežije a pronajímá navíc své vlastní apartmány v jiné
profimedia-0220313967

profimedia-0220313967

Zdroj: Ilustrační foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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