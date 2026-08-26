Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Hrad Kámen se po tříletých opravách znovu otevře. První den bude pro lidi zdarma

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hrad Kámen ve stejnojmenné obci na Pelhřimovsku bude po tříletých rozsáhlých opravách znovu otevřený od soboty, první den bude přístupný zdarma. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motocyklů.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Kraj Vysočina
Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
POLITICKÁ KORIDA: Je v Jihlavě dostatek letních zahrádek? Odpovídají zastupitelé
POLITICKÁ KORIDA: Je v Jihlavě dostatek letních zahrádek? Odpovídají zastupitelé
Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka
Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka

25. srpen 1921. Den, kdy malíř Jaroslav Panuška navždy odváží spisovatele Jaroslava Haška a jeho ženu Šuru...

Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu
Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu

CDG syndrom. Krutá diagnóza, kterou si před sedmi lety vyslechli rodiče malého Šimonka z Pelhřimova. Jde o...

Školku v Brodě navštívil zloděj. Ukradl peníze, mobily a vyplenil lékárničku
Školku v Brodě navštívil zloděj. Ukradl peníze, mobily a vyplenil lékárničku

Kriminalisty zaměstnala krádež, k níž došlo během uplynulé neděle v mateřské škole v Havlíčkově Brodě....

Jihlavskou Charitu od září povede Martina Hynková. Pracovala i v azylovém domě
Jihlavskou Charitu od září povede Martina Hynková. Pracovala i v azylovém domě

Martina Hynková. To je jméno nové ředitelky Oblastní charity Jihlava, která se ujme funkce od 1. září. Tato...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.