Hrad Kámen se po tříletých opravách znovu otevře. První den bude pro lidi zdarma

Reklama
2 min
Hrad Kámen se po tříletých opravách znovu otevře. První den bude pro lidi zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hrad Kámen ve stejnojmenné obci na Pelhřimovsku bude po tříletých rozsáhlých opravách znovu otevřený od soboty, první den bude přístupný zdarma. Modernizované expozice propojují historii památky a sbírku historických motocyklů.
Ilustrační foto
Zdroj: Kraj Vysočina
Reklama
Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka
25. srpen 1921. Den, kdy malíř Jaroslav Panuška navždy odváží spisovatele Jaroslava Haška a jeho ženu Šuru...
Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu
CDG syndrom. Krutá diagnóza, kterou si před sedmi lety vyslechli rodiče malého Šimonka z Pelhřimova. Jde o...
Školku v Brodě navštívil zloděj. Ukradl peníze, mobily a vyplenil lékárničku
Kriminalisty zaměstnala krádež, k níž došlo během uplynulé neděle v mateřské škole v Havlíčkově Brodě....
Jihlavskou Charitu od září povede Martina Hynková. Pracovala i v azylovém domě
Martina Hynková. To je jméno nové ředitelky Oblastní charity Jihlava, která se ujme funkce od 1. září. Tato...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- POLITICKÁ KORIDA: Je v Jihlavě dostatek letních zahrádek? Odpovídají zastupitelé
- Stalo se v roce 1921: Hašek začal na Lipnici psát Osudy dobrého vojáka Švejka
- Lidé v Pelhřimově pomohli Šimonkovi. Jeho rodiče si vyslechli krutou diagnózu
- Školku v Brodě navštívil zloděj. Ukradl peníze, mobily a vyplenil lékárničku
Těla i tváře v proměnlivém světle. Fotograf Pavel Mára představí výběr ze své tvorby
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:51
Vykopat rondely a ukázat je lidem? Archeologové chtějí pravý opak
Hradecká Drbna
dnes, 09:50
4 min
Fyzioterapeut hvězd: Český manažer mi tvrdil, že Bejlek nemá šanci kvůli výšce
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 09:46
Černá Volha měla unášet děti kvůli krvi pro mocné. Strach rodičů přiživily skutečné tragické případy
kroniQa
dnes, 09:45
2 min
V Beskydech nemůžete ani zavolat záchranku. Starostové si stěžují na špatný signál, operátoři slibují nápravu
Mobify.cz
dnes, 09:44
5 min
Reklama
Hovězí Stroganov jako z restaurace, jen z vlastní kuchyně a bez zbytečných komplikací
Cooky.cz
dnes, 09:38
4 min
Natáčel si jízdu nákladním vlakem. Policejní pes Sun mladíka vyčmuchal během chvilky
Budějcká Drbna
dnes, 09:33
1 min
Delší trvanlivost potravin může zajistit překvapivá maličkost. Tento způsob skladování je nečekaně jednoduchý
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:30
3 min
Devadesátkoví demokraté zabloudili v nových časech. A nakonec fandí Putinovi
HlídacíPes.org
dnes, 09:30
6 min
Bohuš Matuš reagoval na spekulace o rozvodu: „Museli jsme se s Luckou smát“
Aplausin.cz
dnes, 09:24
3 min
Reklama
Sousedka vážila přes 300 kg a okolí ji nazývalo zrůdou. O 3 roky později je však k nepoznání. Všem nyní radí tento prostý lidový trik
Světkreativity
dnes, 09:24
2 min
Ano, šéfe: Rýžový nákyp jako noční můra a maminka majitele neskrývá strach z Pohlreicha
V Telce
dnes, 09:23
3 min
„Modlím se za mírnou zimu.“ Poslanec nečekaně varoval před výpadky, Havlíček reagoval
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:23
31. srpna večer usedne celý národ k televizi. Nova zařadí zpět seriál, na který celé léto netrpělivě čekali
Trendy Život
dnes, 09:18
4 min
Pardubický kraj otevírá další domek pro klienty s postižením
Náš REGION
dnes, 09:16
2 min
Reklama
Fermentovaná rajčata s česnekem: 1,5 kg úrody, 3 suroviny a za 2 týdny chuť, kterou si zamilují i děti, co rajčata nesnáší
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 09:16
2 min
Magda Vášáryová se bála, že zemře dříve než Lasica. Osud jim přitom zasadil krutou ránu
Aplausin.cz
dnes, 09:14
2 min
Byly si blízké, pak se odcizily. Veronica Biasiol chtěla mít mámu na svatbě, ta ale nepřišla a natočila zvláštní video
VIPživot.cz
dnes, 09:13
2 min
Zverev má plán na nejnavštěvovanější tenisový zápas historie. V chrámu Bayernu by mu ale museli pomoci Nadal, Federer a Djokovič
SportWin
dnes, 09:13
2 min
Lela si s Karlosem na čas prohodila děti: Po týdnu ukázala dojemné shledání s Arniem
Trendy Život
dnes, 09:12
3 min
Reklama
Jen 3,5 hodiny od Česka leží lázně s největším termálním jezerem světa: Celý den stojí méně než večeře v Praze
Trendy Život
dnes, 09:12
5 min
Dráždivé krystalky na sebe upozorní při močení. Pozornost při malé potřebě pomáhá včas odhalit močové kameny
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:11
3 min
Třicet let manželství, dva synové a společné plány. Pak Lenka onemocněla rakovinou a manžel udělal něco nečekaného
DámskýDeník.cz
dnes, 09:11
2 min
Dvě stě metrů pod zemí ženy uctívaly bohyni, jejíž jméno dodnes neznáme. Na stěnách po nich zůstalo 120 nápisů
Kód Enigma
dnes, 09:11
7 min
Zahrádkáři lijou na rajčata mléko z obchodu. Za 18 Kč mají hnojivo i ochranu proti plísním
adbz.cz
dnes, 09:10
2 min
Reklama
Gumičky do vlasů mohou škodit zdraví. Vyplatí se je dát spíše do kapsy než na ruku
Krasnezeny.eu
dnes, 09:09
3 min
KVÍZ: Auta, jejichž popularita v Česku raketově roste. Co jste možná nevěděli o vozech Omoda & Jaecoo
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:03
Zaměstnanec letiště ve Frankfurtu zemřel. Nebezpečnou nemocí ho nakazil komár z letadla
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:02
Noroviry v jesenických lázních ustupují, zdroj nákazy zůstává neznámý
Náš REGION
dnes, 09:00
1 min
Máte doma kropenku po babičce? Sběratelé po nich teď šílí a ceny rostou do desetitisíců
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
3 min
Reklama
Ve Vratislavicích ožil unikátní křišťálový lustr, díky mistrovské poctě starému řemeslu
Liberecká Drbna
dnes, 08:58
5 min
7 milionů lidí si stáhlo aplikace, které slibovaly čtení cizích SMS a hovorů. Místo toho jim kradly peníze z účtu
Mobify.cz
dnes, 08:54
4 min
Jen dva předsudečně nenávistné výroky. Podle soudu stát porušil zařazením SPD do zprávy o extremismu práva strany
HN.cz
dnes, 08:51
Minimální mzda od ledna 2027 stoupne na 24 900 Kč
Trade-off
dnes, 08:51
1 min
Hrad Kámen se po tříletých opravách znovu otevře. První den bude pro lidi zdarma
Jihlavská Drbna
dnes, 08:50
2 min
Reklama
Zámek na noze, srp na krku. Po 400 letech vědci zjistili překvapivé detaily o polské „upírce“
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:45
Mlčení kolem ničivého výbuchu v Rusku. V obřím komplexu zahynuli i Číňané
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:44
Babičky znaly cestu k dokonale ostrým nožům. Jejich metoda broušení přináší výsledky jako od profesionála
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:42
2 min
Škoda 2,2 miliardy korun. Policie chce obžalovat osobu a firmu z investičního podvodu, případ se má týkat fondu WCA International
HN.cz
dnes, 08:41
Měníte matraci včas? Většina lidí dělá zásadní chybu a ničí si záda
Kapitalio
dnes, 08:39
3 min
Reklama
Reklama
Zdrcený Václav Neckář po smrti syna. Vyčerpaný zpěvák sáhl po lécích a ulehl
Agent Dolly Partonové řekl, nač zemřela. Obdiv zesnulé vyjádřili Trump i největší hvězdy
Češi ve velkém kupují nářadí Parkside z Lidlu, ale nemají tušení, kdo ho ve skutečnosti vyrábí. Prozradíme vám to
„Už ho máme docela rádi.“ Adamczyk s nadhledem popsal, jak se rodil vztah k vlastnímu synovi
Chromozomy mají vlastní „čárový kód“. DNA považovaná kdysi za odpad jim říká, koho mají hledat
Reklama
Reklama