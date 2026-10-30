Srdíčko jahodníku nesmí přijít pod zem, jinak sazenice do jara uhyne. Při podzimní sadbě hlídejte i teploty

Září, vlhká hlína pod nehty a řádek čerstvě usazených sazenic. Zahrádkář každou pečlivě přimáčkne, aby držela, pak záhon vydatně zaleje. Druhý den ráno vypadá jahodiště upraveně a rostliny pevně sedí v půdě. Jenže voda mezitím sesadila zeminu a u části trsů zakryla drobný zelený střed, ze kterého mají vyrážet nové lístky. Právě tady začíná problém, který se projeví až za několik týdnů vadnutím a hnědnutím rostliny. Proto doporučujeme jednoduchý test. Po první zálivce se ke každé sazenici skloňte a podívejte se, zda vidíte zelené srdíčko. Pokud ho překrývá bláto nebo mulč, rostlina sice drží „jako přibitá“, ale její růstový bod se dusí.
Srdíčko jahodníku a proč mu zemina škodí
Srdíčkem pěstitelé označují krček, odborněji korunku. Jde o místo mezi kořeny a listy, odkud vyrůstají nejmladší lístky i nové výhony. Na pohled ho poznáte snadno: světle zelený střed trsu, z něhož se rozvíjejí listové řapíky.
Britská zahradnická společnost RHS ve svém
průvodci pěstováním jahod stručně popisuje obě krajnosti. Hluboko posazená korunka hnije, příliš mělko uložená rostlina rychle vysychá. Oregonská státní univerzita k tomu doplňuje, že nízko položený růstový vrchol bývá doslova udušen a začíná zahnívat. Nové listy nemají kudy prorazit ven a vlhkost se drží přesně tam, kde je rostlina nejzranitelnější.
S vodou u krčku souvisejí i choroby. Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ u
fytoftorové krčkové hniloby jahodníku uvádí, že infekce závisí na ovlhčení a šíří se vodou. Mezi ochranná opatření řadí střídání plodin a úpravu vodního režimu stanoviště. Časopis Zahrádkář proto radí nevracet jahody na stejný záhon dříve než po čtyřech letech.
Podle nás tedy nejzrádnější chybou podzimní sadby bývá souhra tří okolností: hluboké usazení, mokrá zemina a zakrytý střed rostliny. Slabá zálivka nadělá škod mnohem méně. Výhodou je, že zmíněnou kombinaci odhalíte během několika vteřin.
Hloubka sázení jahod: měřítkem je korunka, centimetry jsou až druhé
Pevné číslo v centimetrech se tu příliš neosvědčuje. Časopis Naše krásná zahrada uvádí orientační důlek kolem 10 cm, případně hlubší podle velikosti sazenice. Rozhoduje ovšem výsledná poloha rostliny: kořeny celé pod povrchem, srdíčko na úrovni půdy nebo těsně nad ní, a to i po přitlačení zeminy.
Postup, který se v praxi osvědčuje:
vyberte slunné místo s propustnou humózní půdou a záhon pečlivě odplevelte, zapravte kompost nebo dobře vyzrálou organickou hmotu, čerstvý hnůj před výsadbou do záhonu nepatří, vyhloubte jamku dost prostornou na to, aby se kořeny neohýbaly a směřovaly dolů, usaďte rostlinu srdíčkem na úroveň terénu, kořeny zahrňte a zeminu pevně přimáčkněte, zalijte až po zasazení, po vsáknutí vody zkontrolujte, zda zelený střed zůstal na očích.
Běžný spon činí 30 × 40 cm, u bujnějších odrůd 30 až 40 cm v řádku. Kontejnerované sazenice se nejbezpečněji sázejí do stejné hloubky, v jaké rostly v květináči. Prostokořenná sadba vyžaduje více pozornosti, protože se u ní snadno přehlédne, kde kořeny končí a korunka začíná.
Když po zálivce zjistíte, že se srdíčko propadlo, oprava zabere chvilku. Sazenici opatrně povytáhněte, nebo prsty odhrňte zeminu od středu. Varovným signálem bývají listy, které vyrůstají jakoby z malého kráteru.
Kdo sází z vlastních šlahounů, měl by brát první nebo nanejvýš druhou odnož nejblíže mateřské rostlině, a to jen ze zdravého mladého porostu. Ze starého jahodiště si totiž snadno přenesete roztočíky, viry i houbové choroby. Zahrádkář proto doporučuje certifikovanou sadbu, ideálně od českých množitelů.
Kdy sázet jahody na podzim v nížinách, podhůří i na horách
Hlavní okno pro výsadbu se v Česku otevírá koncem srpna a trvá celé září. Rukověť Českého zahrádkářského svazu připomíná, že v nižších a středních polohách prospívá sazenicím chladnější zářijová půda. Termín se však liší podle nadmořské výšky:
Oblast Doporučený termín výsadby Jižní Morava, Polabí a další teplé nížiny září až říjen, za příznivého počasí do konce října Střední polohy ideálně září, nejpozději první polovina října Podhůří nad 500 m n. m. září, výsadbu neprotahovat za polovinu října Chladné polohy s intenzivním pěstováním podle starší rady ČZS ukončit do 20. září
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Český rozhlas s radami Jany Lapáčkové: v teplejších krajích lze sázet do konce října, v chladnějších raději do poloviny měsíce. Smysl je prostý. Rostlina musí stihnout zakořenit dřív, než přijdou trvalé mrazy.
Podzimní sadba patří podle Zahrádkáře k nejběžnějšímu a nejpřirozenějšímu způsobu založení jahodiště. Jarní výsadba je nouzovým řešením a první úroda bývá slabší. Letní sázení zase vyžaduje intenzivní závlahu. Pokud vás začátkem září zaskočí teploty kolem 30 °C, pěstitelé z Otmarova radí přistínit záhon bílou netkanou textilií. Pod černou textilií rostliny v takovém horku rychle vadnou.
Zálivka a hnojení po výsadbě: s živinami počkejte
Vodu směřujte ke kořenům, nikdy na korunku. RHS upozorňuje, že máčení středu rostliny i plodů podporuje houbové choroby. Kapková závlaha nebo opatrná zálivka konví u paty trsu tento problém elegantně obchází.
S hnojivy se vyplatí trpělivost. Do záhonu stačí před výsadbou zapravit kompost nebo speciální hnojivo pro jahody. První přihnojení přichází na řadu nejdříve po dvou až třech týdnech, až sazenice vytvoří nové kořínky. Otmarov uvádí zhruba tři týdny. Illinoiská univerzita varuje, že nadbytek živin žene listy do bujného růstu, zvyšuje náchylnost k chorobám a zhoršuje přezimování. Dávka navíc tak sazenici spíše oslabí.
Mulč ze slámy nebo kompostu rozprostřete mezi rostliny, nikoli přes ně. Udrží vlhkost, potlačí plevel a později ochrání plody před zablácením. Kolem srdíčka nechte volný kroužek.
Zimní ochrana jahodníku bez udušení srdíčka
Jahodníky se na zimu běžně nepřikrývají. Důležitější je kontrola po prvních mrazech, protože zmrzlá půda dokáže rostliny povytáhnout ze země a obnažit kořeny. V takovém případě přihrňte ke kořenům zeminu, kompost nebo vyzrálý hnůj. Střed rostliny však nechte volný.
V chladných oblastech a při holomrazech bez sněhové pokrývky dává smysl lehká vrstva slámy, chvojí nebo bílé netkané textilie. Na načasování záleží. Minnesotská univerzita doporučuje slámu pokládat až tehdy, když se půda tři dny po sobě drží kolem 4 °C a rostlina přejde do vegetačního klidu. Illinoiští odborníci radí zakrýt záhon po několika mrazících, ale ještě předtím, než teplota klesne pod −7 °C. Korunka začíná vážně trpět zhruba kolem −9 °C.
Ochranná vrstva má hlavně tlumit promrzání kořenů a korunky. Mokrá hmota ležící přímo na srdíčku ovšem vytváří přesně to vlhké prostředí, kterému se celé podzimní sázení snaží vyhnout. Zvýšenou pozornost vyžadují jahody v nádobách a vyvýšených záhonech, kde substrát snáz promrzne i vyschne. Vlhkost tam kontrolujte i během zimy podle počasí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková