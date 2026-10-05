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Společnost PPG vyhlásila barvu roku 2027: Country Soil

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Směs béžové, taupe a šedé s teplými, zemitými podtóny přináší zpomalení. Společnost PPG, globální výrobce barev a nátěrových hmot, dnes vyhlásila odstín Country Soil (PPG15-30) barvou roku 2027. Tato teplá, sytá barva je kombinací béžové, taupe a šedé. Čerpá inspiraci z přírody a evokuje hlínu a zvětralý kámen. Do odstínu lze tónovat širokou škálu produktů včetně interiérových […]
Společnost PPG vyhlásila barvu roku 2027: Country Soil

Společnost PPG vyhlásila barvu roku 2027: Country Soil

Zdroj: Primalex
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 07:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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