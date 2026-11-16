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Stavba superpavilonu FN Olomouc je v poločase. Dostane techniku až za miliardu

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Zhruba v polovině je stavba superpavilonu B, který mění tvář Fakultní nemocnice Olomouc. Zdravotnické zařízení ale realizuje i další rozsáhlé investice, pracuje se na nové porodnici za dvě miliardy korun. „Nabídne nesrovnatelnou úroveň péče,“ říká náměstek ředitele FN Olomouc Tomáš Uvízl.
Stavba superpavilonu FN Olomouc je v poločase. Dostane techniku až za miliardu

Stavba superpavilonu FN Olomouc je v poločase. Dostane techniku až za miliardu

Zdroj: Stanislav Heloňa, Fakultní nemocnice Olomouc
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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