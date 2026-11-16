Stavba superpavilonu FN Olomouc je v poločase. Dostane techniku až za miliardu

V roce 2022 zveřejnila Fakultní nemocnice Olomouc náhled do takzvaného stavebního generelu, který je podrobným plánem pro zkvalitnění největšího zdravotnického zařízení v Olomouckém kraji. V roce 2024 se rozběhla stavba nové budovy B, která stojí na místě původního objektu z roku 1896 přezdívaného Franz Josef. Obrovitý osmipodlažní pavilon už se tyčí v centrální části areálu, v sousedství se rozběhly další stavební práce, které pramení právě z detailní vize proměny nemocnice. FN Olomouc nechává vybudovat novostavbu porodnicko-gynekologické kliniky. Co bude s původní letitou porodnicí a jaké jsou další plány, přiblížil ekonomický náměstek a zástupce ředitele olomoucké fakultní nemocnice
Tomáš Uvízl.
Před nedávnem uplynuly dva roky od zahájení výstavby pavilonu B, který bude sídlem hned několika klinik a specializovaných pracovišť. Jak jste zatím spokojení s touto akcí?
Z našeho pohledu výstavba probíhá velmi zdárně. Jsme zhruba v poločase plánovaného harmonogramu, který držíme a možná jsme i v nepatrném předstihu. Zhotovitelé staví v souladu s rozpočtem, takže z naší strany jsme spokojení a věříme, že někdy na jaře 2028 bude pavilon připravený k tomu, abychom do něj začali stěhovat naše zdravotnické provozy.
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Už v uplynulých měsících rozlehlá budova výrazně proměnila podobu nemocnice.
Mění to postupně tvář nemocnice svou hmotou a také postupnou instalací fasády, kdy začne budova získávat svou finální podobu. Vedle pak začala stavba pavilonu C1, což je budoucí klinika porodnicko-gynekologická a novorozenecké oddělení. Bude tam také centrum asistované reprodukce a ambulance oční kliniky.
Proč zde bude začleněna i část oční kliniky?
Oční klinika je tam protože ve chvíli, kdy dokončíme budovu C1, tak máme záměr strhnout současnou budovu porodnice a na jejím místě postavit pavilon C2, který bude mít v sobě kliniky oční, ORL a ústní, čelistní a obličejové chirurgie. A tím bychom pokládali komplex v centrální části nemocnice za dokončený a došlo by k velmi dobrému propojení všech diagnostických metod a nejvyšší úrovně intenzivní péče tak, aby bylo možné tyto provozy dosáhnout suchou nohou. Zbavíme se tím četných provozů, které musíme nyní dělat.
Ekonomický náměstek ředitele FN Olomouc Tomáš Uvízl.
Pavilon B má být hotový v průběhu roku 2028. Jaký je výhled pro budovu C1 s porodnicí?
Porodnice má končit na přelomu let 2029 a 2030, její hodnota je přibližně 1,93 miliardy bez daně. Jsme teprve na začátku, provádějí se zemní práce. Řadu prací už jsme při stavbě sousední budovy B připravili, protože jsme věděli, že se bude také stavět. Zatím se nezdá, že bychom se potýkali s nějakými komplikacemi. Nemocnice budovu staví kompletně ze svého rozpočtu.
Taková investice je zřejmě zásadní i bez dotační podpory. Stávající prostory i přes provedené rekonstrukce už dispozičně nevyhovují?
Přesně tak. Úroveň, kterou nabídne nová porodnice, bude nesrovnatelná. Nejen v tom, že bude krásná, ale metody pro přivádění dětí na svět budou moct být zase modernější. Tým, který působí na klinice, je nejen erudovaný, ale i inovativní a motivovaný. Věříme, že to bude významná změna pro rodičky v Olomouckém kraji.
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Když se vrátíme ještě ke stavbě nové hlavní budovy, jaký je výhled pro její technické vybavení? Při zahájení stavby se mluvilo o tom, že chcete počkat na nejnovější inovace, které budou v době dokončení k dispozici.
Momentálně probíhají jednání s jednotlivými klinikami, přesně s nimi dolaďujeme detaily jejich dispoziční uspořádání v budově. Poté bude následovat procesní analýza toho, jak bude probíhat transport pacientů, jak se budou pohybovat návštěvníci, jak budeme zásobovat a tak dále. Všechny cesty jsou samozřejmě naplánované, ale přece jen od doby projektu uplynuly tři nebo čtyři roky. Chceme se na ně znovu podívat, jestli naprosto precizně naplňují naše současné představy. Potom přistoupíme k tomu, že budeme plánovat pořízení nové technologie. To bude někdy v průběhu příštího roku, abychom měli dost času na výběrová řízení.
Náklady na výstavbu činí přibližně 3,5 miliardy korun. V jakém finančním objemu se bude nakupovat do nové budovy Franz Josef technika?
Nemocnice průběžně pořizuje značný objem zdravotnické techniky. Chceme počkat na aktuální stav, abychom věděli, jaký bude náš investiční plán na rok 2027, a na jeho základě budeme vést debatu o tom, co budeme pořizovat na rok 2028 nebo 2029. Dohromady bude budova vybavena technikou za 900 milionů až miliardu, předpokládáme, že budeme stěhovat techniku za 300 až 400 milionů ze současných provozů.
Stovky milionů míří i do bývalé dělostřelecké pevnosti Fort Tafelberg, která se nachází v areálu fakultní nemocnice. V čem je tato investice specifická?
Objekt je kulturní památkou a stavba je velmi složitá. Nicméně to, k čemu má sloužit, je naopak velmi moderní. Chceme tam rozvíjet projekty s průmyslovými podniky, s IT firmami tak, aby mohli využívat naše klinická data, respektive i přístup k našim kvalifikovaným zdravotníkům a mohli společně vyvíjet produkty pro český a případně i zahraniční trh. Jde také o akci, která má skončit v roce 2028. Nemocnice se tím pouští do nové oblasti inovací, vědy a výzkumu, které půjdou komercionalizovat.
Stavební ruch panuje i v dalších částech nemocnice, zásadní přestavbou prochází i například Psychiatrická klinika. Jaké jsou dopady pro chod zdravotnického zařízení?
Má to nepříjemné okolnosti v tom, že je velmi zatížená doprava a snížená parkovací kapacita v areálu, což asi zažívají všichni návštěvníci. To nás velmi mrzí. Ale nemocnice možná více než 20 let takto masivně neinvestovala. Hmotná infrastruktura se musela vylepšit tak, abychom byli připraveni na nároky, které na nás současné moderní zdravotnictví klade.
Často zmiňovaným aspektem je i nedostatek parkovacích stání. Jejich počet se postupně navyšuje, přibydou i pod budovami B a C1, kudy povede nová trasa.
Areál se změní dopravně, bude trochu jiné řešení. Kapacita parkování se o něco zvýší, ale možnosti areálu stejně nenaplní požadavky pacientů, návštěvníků nebo zaměstnanců. Pořád počítáme s tím, že důležitou složkou musí být veřejná doprava. Je otázkou, jestli se někdy podaří opět zprovoznit tramvajovou trať až do nemocnice. Pokud ne, tak to bude nadále na autobusové případně individuální dopravě.