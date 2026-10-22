Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Britové odsoudili sovětského špiona na 42 let. Z vězení mu pomohli utéct lidé, kteří s KGB nechtěli nic mít

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
George Blake pracoval pro britskou tajnou službu MI6, ale ve skutečnosti předával informace Sovětskému svazu. Když jeho zrada vyšla najevo, dostal mimořádný trest 42 let vězení. V říjnu 1966 však z londýnské věznice Wormwood Scrubs uprchl. Nejpřekvapivější nebyla samotná fuga, ale lidé, kteří se rozhodli špionovi pomoci.
Britové odsoudili sovětského špiona na 42 let. Z vězení mu pomohli utéct lidé, kteří s KGB nechtěli nic mít

Britové odsoudili sovětského špiona na 42 let. Z vězení mu pomohli utéct lidé, kteří s KGB nechtěli nic mít

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 11:13

Reklama
Další články z Kód Enigma
Před zmizením ohlásil podivný objekt nad mořem. Po mladém pilotovi ani letadle nezůstala ani stopa
Před zmizením ohlásil podivný objekt nad mořem. Po mladém pilotovi ani letadle nezůstala ani stopa
Nultý poledník mohl vést úplně jinudy. Proč si svět vybral právě Greenwich?
Nultý poledník mohl vést úplně jinudy. Proč si svět vybral právě Greenwich?

Na mapách a globusech máme nultý poledník za samozřejmost. Prochází Greenwichskou observatoří v Londýně a...

Po zemětřesení, které zabilo 309 lidí, skončili vědci před soudem. O co se v L’Aquile skutečně vedl spor?
Po zemětřesení, které zabilo 309 lidí, skončili vědci před soudem. O co se v L’Aquile skutečně vedl spor?

Když se v dubnu 2009 otřáslo italské město L’Aquila, pod troskami zůstaly stovky obětí. O tři roky později...

Houdini unikal z pout i zamčených nádrží. Zemřel však po několika ranách do břicha – souvislost dodnes není jistá
Houdini unikal z pout i zamčených nádrží. Zemřel však po několika ranách do břicha – souvislost dodnes není jistá

Harry Houdini si vybudoval kariéru na zdánlivě nemožných únicích. Dokázal se osvobodit z pout, truhel i...

Vlak proletěl zdí pařížského nádraží a zřítil se na ulici. Fotografie z roku 1895 vypadá jako fotomontáž
Vlak proletěl zdí pařížského nádraží a zřítil se na ulici. Fotografie z roku 1895 vypadá jako fotomontáž

Na slavné fotografii trčí parní lokomotiva z průčelí nádraží Montparnasse, jako by se celá budova proměnila...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie True crime
Zobrazit více
ZajímavostiTrue crime
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.