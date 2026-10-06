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Soukromý investor stáhl žádost o EIA pro obří datové centrum AI v Ralsku

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Soukromý investor stáhl žádost o posouzení vlivů na životní prostředí pro obří datové centrum AI, které chce vybudovat v Ralsku na Českolipsku. Vyplývá to z údajů v informačním systému EIA, na což upozornil iRozhlas.cz.
Soukromý investor stáhl žádost o EIA pro obří datové centrum AI v Ralsku

Soukromý investor stáhl žádost o EIA pro obří datové centrum AI v Ralsku

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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