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V Holanech na Českolipsku hoří třípodlažní budova, v akci jsou desítky hasičů

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Rozsáhlý požár nízké budovy, kvůli kterému musel být vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu, likvidují hasiči v Holanech na Českolipsku. Na místě bojují s ohněm jak profesionální hasiči z České Lípy a Doks, tak šest sborů dobrovolných záchranářů z okolí.
V Holanech na Českolipsku hoří třípodlažní budova, v akci jsou desítky hasičů

V Holanech na Českolipsku hoří třípodlažní budova, v akci jsou desítky hasičů

Zdroj: HZS LK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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