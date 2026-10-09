V Holanech na Českolipsku hoří třípodlažní budova, v akci jsou desítky hasičů

V Holanech na Českolipsku hoří třípodlažní budova, v akci jsou desítky hasičůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Holanech na Českolipsku hoří třípodlažní budova, v akci jsou desítky hasičůZdroj: HZS LK
Článek byl publikován 09.10.2026 08:51
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