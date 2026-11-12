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Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově

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Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově. Důvodem stížnosti byl leták, který tvrdil, že předchozí vedení města prosazuje stavbu takzvaného severního obchvatu Českého Krumlova. Podle soudu tím nijak nebyla porušena legální politická soutěž.
Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově

Soud zamítl stížnost na volby v Českém Krumlově

Zdroj: Jana Kroneislová
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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